華南金股東會／下一個五年計畫拚獲利 配息續成長
華南金（2880）13日召開股東會，通過每股配發1.25元現金、0.1元股票，華南金總經理李耀卿說，今年將重新擬定下一個中長期發展的五年藍圖，拚提升獲利，拉高每股稅後純益，就可提高配息水準，以利集團擴張或掌握潛在併購機會。
華南金是從2023年起，提出三年財務計劃藍圖，以拉高資本使用效率為手段，目標是達獲利兩位數成長，每股稅後純益（EPS）的金控排名要大躍進，如以子銀行來說，EPS排名要擠入前五大。這三年計畫將在2025年底屆滿。
李耀卿坦言，這三年財務計畫有受到美國川普政策干擾，尤其證券子公司衝擊大，下半年會檢討這三年計畫，並重新擬定中長期的五年藍圖，基本上目標會比三年計畫更高。
但三年計畫都難達標了，五年如何喊更高？他說，子銀行有「創新工坊」今年要擴大到整個金控端，透過金融科技創新去改變員工技能，不只是Run Bank（營運），而是要change Bank（改變），開發新趨勢、業務與市場，強化資本使用效率則是長期策略。
談及配股，李耀卿指出，為避免股本過度膨脹，未來發放仍會以現金股利為主。
隨華南金提升獲利、拉高EPS，將拉高可發放現金股利空間，也能保留更多盈餘，強化資本，不論是擴張規模或潛在併購機會，都需要手裡有錢，有機會時，也要有能力，「才能坐在餐桌上，而不是（列）在菜單上」。
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