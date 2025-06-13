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一不小心就被退農保？陳亭妃：農業部要善盡提醒、溝通

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃辦公室提供
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃辦公室提供

民進黨立委陳亭妃今天表示，自民進黨政府上任後，積極推動農業保險制度，但也常接到陳情，許多農民因為身分別異動、或是耕地不到一分地就遭退保，常常是繳了1、20年的農保，一夕之間全部歸零，任何一個農民都無法接受，特別提醒農業部對於農民保險，應該建立更完善的保障機制，善盡提醒、溝通、補正過程。

陳亭妃指出，要再次為農民請命，許多農民只因身分異動為工商負責人、戶籍異動、地籍異動、改課地價稅、勞農身分重複、人未在國內、耕地未達一分地等因素，就會即刻遭到農業部身分查核而失去農保資格。

農業部長陳駿季坦言，歷來的查核都是審計部要求農業部，向來立場也不希望「一審查就定生死」。陳亭妃說，要求農業部應善盡事前輔導的保障機制，並且盡快公布相關依循的準則。農業部回覆，未來會積極與農業溝通、建立身分查核前半年就啟動輔導機制，透過事前輔導使不符合規定者在清查前能夠補正資料，而相關辦法將會在3個月內提出。

陳亭妃 農民 農業部

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