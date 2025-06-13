商億股東會／加速提升柬埔寨廠稼動率 拓展多元客戶

國票金控旗下國票證券前顧問陳帝生，2019年11月至2024年3月間，以顧問之名卻行直接參與公司經營之實，不只在國票金內部引發公司派與非公司派爭議的「茶壺風暴」，據指出，證交所與金管會已分別在今年1月、4月完成調查，並雙雙發函國票證券，分別裁罰10萬元、30萬元。且在證交所與金管會調查的事項之外，還另有「案外案」，牽涉到國票證券、統量電能、台端興業之間的「三角糾葛」……。

2025-06-13 10:00