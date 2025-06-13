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商億股東會／加速提升柬埔寨廠稼動率 拓展多元客戶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
商億-KY 13日召開股東會，由董事長謝智通主持，並完成董事改選。業者/提供
商億-KY 13日召開股東會，由董事長謝智通主持，並完成董事改選。業者/提供

商億-KY（8482）13日召開股東會，由董事長謝智通主持，並完成董事改選。謝智通表示，面對川普關稅政策，公司一方面加速提升柬埔寨廠稼動率， 另外正積極拓展歐洲、中東、俄羅斯與日本等市場，降低北美單一市場的風險因應。

商億-KY去年營收達36.95億元，年成長2.31 %，合併營業利益4.38億元，稅後淨利4.71億元，每股盈餘4.36元，股東會決議發放每股現金股利4.36元，盈餘分配率高達百分之百，上市以來股息配發率近八成，以昨日收盤價59.1元，股息殖利率逾7%。

商億-KY表示，去年儘管面臨嚴峻市場挑戰，歐美高端家具市場需求降溫以及全球供應鏈成本提升，公司持續在柬埔寨廠優化成本與費用控管下，獲利結構將逐步向上，再加上美國本土製造廠商面臨缺工問題，公司看好在美國房市在新一輪成長循環需求帶動，東南亞產能緊俏下將針對個別客戶陸續調漲報價。

隨著俄烏戰爭停火現曙光，供應鏈有望逐漸恢復穩定，歐洲可望復甦，公司積極與原有客戶加深合作採購量，也同時陸續開發歐洲、俄羅斯新客戶，為開拓新市場奠定穩定基礎。

股東會 俄羅斯

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