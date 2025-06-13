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以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

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以色列襲擊伊朗油價暴漲逾1成 法人三情境分析油價變化

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
以色列襲擊伊朗，油價暴漲，法人：短期高檔震盪。（路透）
以色列襲擊伊朗，油價暴漲，法人：短期高檔震盪。（路透）

談判不成，以色列今天凌晨對伊朗發動攻擊，近期油價應聲飆漲，布蘭特原油與西德州原油一天內從6字頭漲至7字頭，直逼80美元關口。法人指出，這次是以色列單方面在伊朗未知下直接對核設施進行打擊，這樣的衝突無疑是近年來最嚴重的一次。

法人以三種情境分析戰爭規模對油價影響，若戰爭最終以有限度報復方式化解此次危機，則油價回歸基本面，重回走跌下趨勢；若伊朗煉油設施遭擊，全球油價供應短期受限，則油價短期將在每桶70至80美元價位高檔震盪；若美國又支持以色列，引來伊朗報復，封鎖荷姆茲海峽，則海灣國家原油運輸受阻，油價不排除飆漲至100美元。

法人評估，封鎖荷姆茲海峽導致油價飆漲的可能性偏低，他們認為川普並不想擴大衝突，戰爭短期內會推升油價，但長線並不會持續，油市長期基本面仍是偏向供過於求。

油價 伊朗 以色列

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