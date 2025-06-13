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廣達股東會／股東問智慧醫療何時獲利？林百里：這是我最大的挑戰

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）13日召開股東會，由董事長林百里親自現身主持，面對股東關心「智慧醫療」何時能獲利？林百里直言，「這是我最大的挑戰」，這個世界有許多的考驗，而廣達近年瞄準「智慧汽車、智慧製造、智慧醫療」三大產品線的龐大商機，持續投入資金擴大布局，而目前來看，旗下智慧汽車方面的發展成果，其實還蠻不錯的、並已獲利，而智慧製造方面，則透過達明獲得了不錯的表現。但自己卻發現，想要在「智慧醫療」方面取得成果、其實沒有這麼簡單。

林百里指出，自己很謝謝關心我們的所有股東，我們在智慧醫療方面，早早就已成功做出了AI軟體，但自己發現這樣的布局，仍然還是不夠，最關鍵的是新產品是否有貼合市場需求，而這方面還是要再進行調整及評估。事實上，台灣智慧醫療的市場很小，就算市場整體的使用率已經很高了，但從總量來看卻還是很少，因此廣達也將目光轉向海外市場來布局，不過海外醫療市場方面，還會受到臨床試驗、認證申請等因素的影響，林百里感嘆「這是一種漫漫長路的感覺」。

不過林百里也表示，我們旗下的智慧醫療產品，其實已經推廣到美國去了，希望能盡快有更好的成績，來進一步報答股東們的支持，他坦言，其實廣達旗下的每一個產品在開發時間上，幾乎每樣的研發都超過十年以上，他直言，新產品必須要透過「十年磨一劍」的精神來做，才能夠實際的獲利，而這對廣達來說，雖然是個挑戰，但也是一個難得的機會，自己也希望團隊在「智慧醫療」這邊能盡快的獲利。

面對現場有股東提問，廣達內部是否有提前訂定「長期策略」？對此林百里坦言，廣達自己最初在創辦廣達的時候，就決定要投入筆電等產品的開發，而當時外界在聽到自己要做筆電時，總是不斷的嘲笑我們，不過隨著時光飛逝，如今筆電已經取代了桌上型電腦，若「技術」方面來看，自己認為，筆電不會這麼輕鬆的被取代，他笑稱「筆電已經超過桌電很多、很多了」。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

股東會 林百里 廣達

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