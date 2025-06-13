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星宇航空股東會／張國煒：飛安「我顧得很緊」、努力賺錢明年配股利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒回應小股東，一路走來滿地荊棘，星宇只能快速的擴張，才能達到國際精品航空的目標。記者黃淑惠攝
星宇航空董事長張國煒回應小股東，一路走來滿地荊棘，星宇只能快速的擴張，才能達到國際精品航空的目標。記者黃淑惠攝

星宇航空（2646）13日股東會，小股東發言踴躍，何時可以配發股利及加擴張下後如何捍衛飛安，依舊是小股東會最關心兩大議題。

星宇航空董事長張國煒回應小股東，一路走來滿地荊棘，星宇只能快速的擴張，才能達到國際精品航空的目標，面對國際環境競爭壓力，星宇必須要快速擴張，才能跟世界級的航空業者競爭，這過程中當然也會遇到各種不妥的情況，都只能盡力去調整，感謝所有員工。

去年星宇航空還有累虧，所以還沒有辦法配息；對一個新的航空航空，去年已經開始小賺，是很不容易的事，對於星宇航空來說，這樣的期許會壓力很大，之前累虧達百億元是蠻大數字，今年可以把百億元累虧彌平，第3季跟第4季還不知道川普會出什麼招，還需要持續觀察全世界的變動，希望股東多給星宇一點時間。

針對飛安，張國煒說，飛安「我顧得很緊」，上次的事件，認為不應該發生，雖然其他的航空公司也發生過，許多航空公司也不見得都通報，星宇公司主動通報，就是透過這樣的機會教育，讓員工知道公司對於飛安零容忍。

星宇航空選擇主動通報民航局，星宇文化要建立，要讓所有員工知道，這樣飛安是不能被縱容，航空公司的價值在飛安上，第一順位永遠都是飛安，要長遠的長久，就必須毋枉毋縱，要讓大家知道這樣的錯誤是不允許的事，這樣的錯就必須擔後果，兩位飛行員不符合期待，也已經離開星宇。

飛行員的高薪是有代價，飛行員沒有什麼了不起，也不是會飛就好，休息的時間必須要多讀書，多了解全世界的變化，機師就跟計程車司機一樣的，都要安全把程客送到，只是一個在天上飛、一位在路上跑。

現在生意真的很難做，7月5日大地震，一堆人不敢去日本玩，這種消息面的東西對公司會影響，但消費者都很健望，這天過去後，或許世界就會變的不一樣，全世界只有台灣跟香港都相信7月5日要大地震，大家就會慎評估，7月5日之後客人就會回流。

不過，今年的載客變動真的很大，包括現在LA發生暴動、留學生也擔心簽證下不來，都會影響到北美線的載客率，審慎樂觀走今年的路。

星宇航空13日股東會，小股東發言踴躍，何時可以配發股利及加擴張下後如何捍衛飛安，依舊是小股東會最關心兩大議題。記者黃淑惠攝
星宇航空13日股東會，小股東發言踴躍，何時可以配發股利及加擴張下後如何捍衛飛安，依舊是小股東會最關心兩大議題。記者黃淑惠攝

飛安 股東會 星宇航空 張國煒

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