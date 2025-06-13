美股評價仍低於年初水平 宜把握機會進場

美中貿易談判進展順利，即使許多國家的貿易協商仍在進行中，市場對關稅議題的焦慮感已經降低，加以上周公布5月非農數據優於預期，帶動美股持續走高，表現亮眼。野村投信表示，目前美股預估本益比仍低於今年初高點，具有投資吸引力，惟因後續仍有較多的不確定因素，預估波動度仍高，投資人可選擇美國平衡型基金，交由專業投資團隊以股六債四的比例並依據經濟前景靈活調整，攻守兼備追求長線成長契機。

根據野村投信統計，標普500指數在今年5月底的預估本益比為22.3倍，相較於今年初的24.8倍，目前的水準仍低約10%，而美國以外的成熟市場(以MSCI 歐澳遠東指數為例)目前預估本益比為15.3倍，較今年初的14.4倍多約6.3%。若投資人有興趣投資美股，應把握現階段價值面仍有利的機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，近期不少投資人從「美國例外論」轉為「美國懷疑論」，認為在川普關稅政策影響下，美國經濟轉趨衰退的機率提高，而增加的關稅將反映在物價上，造成通膨上揚的壓力，美國可能出現停滯性通膨，美股的投資魅力不再。不過，過去十年，標普500企業EPS年增率僅在2020年出現負成長，反映美國經濟在Covid-19鎖國封城導致全球供應鏈中斷下的衰退局面，因此只有美國經濟出現硬著陸，美國企業盈餘才不會成長。

此外，弱勢美元有利於增加美國出口並提升企業盈餘，根據Bloomberg統計，當美元相對歐元走貶時，美股(標普500指數)企業盈餘上修力道普遍優於歐股(MSCI歐洲指數)。整體而言，即便最終關稅結果的不確定性仍存，但目前白宮貿易政策阻力的變化已趨於和緩，不僅降低美國經濟衰退的風險，也能使企業與消費者提升對未來前景的信心，美股前景審慎樂觀。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley指出，關稅對於物品的影響更為直接，並將導致企業成本增加，但較正面的一項因素是，標準普爾500指數成分股公司預計第1季營收與利潤均持續成長，許多大型科技股、網路股的表現都很好，且AI的效應已開始顯現在企業財報上。未來大型優質成長股的表現應有望超越小型股，因為大型企業的供應鏈與終端市場的地理位置分布較多元，隨著時間推移，這些企業可以與其合作夥伴配合，以降低關稅的影響。

4月初美國宣布對等關稅造成的急跌讓不少投資人感到錯愕，即使美股已收復失地，但在關稅未底定前，市場觀望氣氛仍濃。張繼文建議，美國優質成長股搭配投資等級的美國綜合債券，輔以股六債四為主的投資比重，是參與美股長期成長又能降低波動風險的絕佳策略，投資人也不用再觀望關稅豁免到期前後的市場走勢，可以立刻進場布局。