快訊

以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

台灣寶可夢中心開賣「寶可夢澡堂」新品！必搶蚊香君電風扇、果然翁洗髮精瓶

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

美股評價仍低於年初水平 宜把握機會進場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
標普500指數vs MSCI歐澳遠東指數年初迄今預估本益比走勢(資料來源：Bloomberg)
標普500指數vs MSCI歐澳遠東指數年初迄今預估本益比走勢(資料來源：Bloomberg)

美中貿易談判進展順利，即使許多國家的貿易協商仍在進行中，市場對關稅議題的焦慮感已經降低，加以上周公布5月非農數據優於預期，帶動美股持續走高，表現亮眼。野村投信表示，目前美股預估本益比仍低於今年初高點，具有投資吸引力，惟因後續仍有較多的不確定因素，預估波動度仍高，投資人可選擇美國平衡型基金，交由專業投資團隊以股六債四的比例並依據經濟前景靈活調整，攻守兼備追求長線成長契機。

根據野村投信統計，標普500指數在今年5月底的預估本益比為22.3倍，相較於今年初的24.8倍，目前的水準仍低約10%，而美國以外的成熟市場(以MSCI 歐澳遠東指數為例)目前預估本益比為15.3倍，較今年初的14.4倍多約6.3%。若投資人有興趣投資美股，應把握現階段價值面仍有利的機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，近期不少投資人從「美國例外論」轉為「美國懷疑論」，認為在川普關稅政策影響下，美國經濟轉趨衰退的機率提高，而增加的關稅將反映在物價上，造成通膨上揚的壓力，美國可能出現停滯性通膨，美股的投資魅力不再。不過，過去十年，標普500企業EPS年增率僅在2020年出現負成長，反映美國經濟在Covid-19鎖國封城導致全球供應鏈中斷下的衰退局面，因此只有美國經濟出現硬著陸，美國企業盈餘才不會成長。

此外，弱勢美元有利於增加美國出口並提升企業盈餘，根據Bloomberg統計，當美元相對歐元走貶時，美股(標普500指數)企業盈餘上修力道普遍優於歐股(MSCI歐洲指數)。整體而言，即便最終關稅結果的不確定性仍存，但目前白宮貿易政策阻力的變化已趨於和緩，不僅降低美國經濟衰退的風險，也能使企業與消費者提升對未來前景的信心，美股前景審慎樂觀。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley指出，關稅對於物品的影響更為直接，並將導致企業成本增加，但較正面的一項因素是，標準普爾500指數成分股公司預計第1季營收與利潤均持續成長，許多大型科技股、網路股的表現都很好，且AI的效應已開始顯現在企業財報上。未來大型優質成長股的表現應有望超越小型股，因為大型企業的供應鏈與終端市場的地理位置分布較多元，隨著時間推移，這些企業可以與其合作夥伴配合，以降低關稅的影響。

4月初美國宣布對等關稅造成的急跌讓不少投資人感到錯愕，即使美股已收復失地，但在關稅未底定前，市場觀望氣氛仍濃。張繼文建議，美國優質成長股搭配投資等級的美國綜合債券，輔以股六債四為主的投資比重，是參與美股長期成長又能降低波動風險的絕佳策略，投資人也不用再觀望關稅豁免到期前後的市場走勢，可以立刻進場布局。

關稅 美國經濟

延伸閱讀

關稅豁免期將至！川普政府揚言「有誠意能延後」 網酸：還有誰會信？

恐再提高進口汽車關稅…川普：關稅愈高 企業愈會來設廠

川普關稅政策反覆 美財長：這是戰略不確定性

川普稱汽車關稅未來恐再調升 福特、通用股價下挫

相關新聞

IBM公布最新量子運算發展計畫 4年後推出全球第一台量子電腦

IBM宣布將研發全球第一台大規模容錯量子電腦IBM Quantum Starling （代號：椋鳥），朝向可落地、可擴展...

國票金茶壺風暴有案外案？「他」身兼三職踩金管會紅線

國票金控旗下國票證券前顧問陳帝生，2019年11月至2024年3月間，以顧問之名卻行直接參與公司經營之實，不只在國票金內部引發公司派與非公司派爭議的「茶壺風暴」，據指出，證交所與金管會已分別在今年1月、4月完成調查，並雙雙發函國票證券，分別裁罰10萬元、30萬元。且在證交所與金管會調查的事項之外，還另有「案外案」，牽涉到國票證券、統量電能、台端興業之間的「三角糾葛」……。

星宇航空股東會／張國煒：飛安「我顧得很緊」、努力賺錢明年配股利

星宇航空（2646）13日股東會，小股東發言踴躍，何時可以配發股利及加擴張下後如何捍衛飛安，依舊是小股東會最關心兩大議題...

川普放話將片面設定稅率 政院：爭取關稅最大利益

美國總統川普放話，計劃未來兩周致函貿易夥伴，片面設定關稅稅率。行政院昨（12）日回應，台美對等關稅談判持續密集溝通中，最...

經部擬本月公布3-3期規則…風電選商 不再零元競標

經濟部能源署預計6月底前公布離岸風電3-3期選商規則草案，據規劃，選商規則將主要評量財務、技術、價格及併網日期。其中，3...

三成排碳大戶 申請碳費優惠

排碳大戶今年首度試申報碳費，環境部昨（12）日公布統計，碳費徵收對象涵蓋的252家企業、共464家工廠中，環境部已收到1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。