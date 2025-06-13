川普放話將片面設定稅率 政院：爭取關稅最大利益

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

美國總統川普放話，計劃未來兩周致函貿易夥伴，片面設定關稅稅率。行政院昨（12）日回應，台美對等關稅談判持續密集溝通中，最終目標是希望爭取我方最大利益。

行政院昨日舉行院會後記者會，外界關注台美談判最新動態，及對於川普最新說法，政府有何回應？政院發言人李慧芝表示，雙方仍在密集溝通中，目前尚未有更多訊息能對外公布。李慧芝強調，台灣目標仍是爭取我方最大利益，至於進展，基於雙方默契，現階段不便說明。未來若有相關談判進度，會適時向外界說明。

據了解，台美經過首次實體磋商後，台灣與美方保持密切溝通，希望在確保維護國家利益、維護成本競爭力下，不放棄任何一個產業，維護台灣經濟穩定發展。

美國關稅政策變化快速。川普先前要求各國加速向美國提出最佳協議，包括對美國貨品關稅調整或配額等建議，也包括在非關稅貿易壁壘的政策轉變，希望加速貿易談判進展，如今川普又放話，未來兩周就會致函貿易夥伴，片面設定關稅稅率，「要不接受，要不拉倒」。據了解，政院持續與美方溝通，也密切掌握各種情勢變化。

台灣方面，對於向美方提出哪些談判籌碼、談判進展均三緘其口。不過，美國財長貝森特今年5月在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的「沙美投資論壇」中曾提到，台灣提出「非常好」的提案，只是台、美官方皆未對外說明提案為何。

關稅 美國 川普

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