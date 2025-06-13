總統邀在野黨共商國是

賴清德總統在520就職周年演說提及，他指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「國安簡報」。總統府發言人郭雅慧昨（12）日表示，府秘書長潘孟安已致電在野黨說明相關規劃與進度，期待獲得國民黨、民眾黨正面回應。

民眾黨昨日發布聲明指出，黨秘書長周榆修接到潘孟安電話，賴總統邀請民眾黨主席黃國昌下周三（18日）共商國是；國民黨秘書長黃健庭也證實收到邀請。

郭雅慧指出，潘孟安昨日中午接續致電黃健庭、周榆修，說明「重要國安情勢簡報」相關規劃與進度。由於向在野政黨領袖進行國安簡報是我國首次，期待能獲得兩黨正面回應，務求這項簡報能助益在野領袖完整了解當前國家安全情勢，與爭取共同努力的共識。

郭雅慧強調，盼不分黨派都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，攜手面對國家各項挑戰。有關後續確切安排，靜候兩黨回應後，將適時向國人公開報告說明。

國民黨表示，黃健庭確實於昨日近中午時分接到潘孟安電話，邀請國民黨主席朱立倫與黃健庭於18日會面，他會將相關內容面報朱立倫。

國民黨提及，朱立倫多次強調，朝野應該共同面對問題、解決問題，一起克服台灣當前各種挑戰，不論是國是會議或朝野對談，國民黨都願意用誠意共同解決，同時也呼籲賴總統以誠意與在野黨集思廣益，共同面對台灣的挑戰。

民眾黨表示，賴總統訂於18日邀請黨主席黃國昌及周榆修共商國是，感謝潘孟安通知，由於通知時間緊迫，民眾黨將視立法院議程與具體內容，在討論後再行回覆當日與會情形。

民眾黨重申，他們一向主張國家利益超越政黨利益，期待朝野能在沒有前提框架，沒有預設立場下，針對國內、外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題，坦率真誠交換意見。

賴總統在520就職周年演說中向在野黨喊話，希望朝野達成和解、促進合作，並指示國安團隊著手規劃，將向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，時隔近一個月，總統府向在野兩黨發出邀請，希望共商國是。