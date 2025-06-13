經部擬本月公布3-3期規則…風電選商 不再零元競標

經濟部能源署預計6月底前公布離岸風電3-3期選商規則草案，據規劃，選商規則將主要評量財務、技術、價格及併網日期。其中，3-3期將訂「底價」，愈早併網、底價愈高，作為提早併網的獎勵措施。簡言之，3-3期不再「零元競標」。

過去3-1期、3-2期選商，開發商為取得開發資格，在價格評比上皆為零元競標，最後以國產化分數決勝負。但3-3期不再強制國產化後，在價格評比上，經濟部決定將訂「底價」，此舉可說是選商規則重大改變。

離岸風電3-3期選商規則初步方向

依規劃，訂出底價，不再零元競標，一方面有利於開發商取得銀行融資；二方面，3-3期仍採直接售電給企業為主，但若購售電合約（CPPA）短期內尚未完全簽完，政府也會以底價購入綠電，等於相當程度保障售電。此外，愈早併網，底價愈高，以此作為提早併網的獎勵。

據了解，能源署對3-3期競標「底價」已有構想。外界預期，有可能會參考台電迴避成本（即綠能以外其他發電的成本），目前為每度3.47元。

經濟部能源署再生與前瞻能源發展組長陳崇憲昨（12）日出席台灣歐盟環境與科技論壇，初步提出3-3期展望。他表示，3-3期不會有強制國產化要求，選商規則將以財務、技術、價格及併網（商轉營運）日期為主，亦即考量開發商融資量能、考量國內外有無離岸風電開發實績；價格則不再零元競標，將設定「保底價格」。

針對併網年限是否就是原本設定的2030年？陳崇憲表示，現規劃朝向訂出一個併網時間，若廠商可提早併網，可取得的下限價格就可以更高。他強調，3-3期不會再出現「零底價」、「負底價」這種讓廠商難以跟銀行融資的條件，有底價才可確保現金流，較容易說服銀行融資。