聽新聞
0:00 / 0:00

經部擬本月公布3-3期規則…風電選商 不再零元競標

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
離岸風電。聯合報系資料照片
離岸風電。聯合報系資料照片

經濟部能源署預計6月底前公布離岸風電3-3期選商規則草案，據規劃，選商規則將主要評量財務、技術、價格及併網日期。其中，3-3期將訂「底價」，愈早併網、底價愈高，作為提早併網的獎勵措施。簡言之，3-3期不再「零元競標」。

過去3-1期、3-2期選商，開發商為取得開發資格，在價格評比上皆為零元競標，最後以國產化分數決勝負。但3-3期不再強制國產化後，在價格評比上，經濟部決定將訂「底價」，此舉可說是選商規則重大改變。

離岸風電3-3期選商規則初步方向
離岸風電3-3期選商規則初步方向

依規劃，訂出底價，不再零元競標，一方面有利於開發商取得銀行融資；二方面，3-3期仍採直接售電給企業為主，但若購售電合約（CPPA）短期內尚未完全簽完，政府也會以底價購入綠電，等於相當程度保障售電。此外，愈早併網，底價愈高，以此作為提早併網的獎勵。

據了解，能源署對3-3期競標「底價」已有構想。外界預期，有可能會參考台電迴避成本（即綠能以外其他發電的成本），目前為每度3.47元。

經濟部能源署再生與前瞻能源發展組長陳崇憲昨（12）日出席台灣歐盟環境與科技論壇，初步提出3-3期展望。他表示，3-3期不會有強制國產化要求，選商規則將以財務、技術、價格及併網（商轉營運）日期為主，亦即考量開發商融資量能、考量國內外有無離岸風電開發實績；價格則不再零元競標，將設定「保底價格」。

針對併網年限是否就是原本設定的2030年？陳崇憲表示，現規劃朝向訂出一個併網時間，若廠商可提早併網，可取得的下限價格就可以更高。他強調，3-3期不會再出現「零底價」、「負底價」這種讓廠商難以跟銀行融資的條件，有底價才可確保現金流，較容易說服銀行融資。

離岸風電 經濟部

延伸閱讀

全台最大！海龍首支風機併網 未來744MW售予台積電

風機安裝 超過400座

英國BP插旗台灣光電 嘉義布袋115MW漁電共生案場動工、明年併網

傳比亞迪繞道「泰國製造」登台販售？經濟部：中國品牌整車洗產地輸出台灣將重罰

相關新聞

虛擬資產專法 有望延長過渡期

立法院財委會昨日召開「虛擬資產服務法」公聽會，對於業界最關心的「延長過渡期」，金管會副主委陳彥良指出，將慎重思考，以讓業...

川普放話將片面設定稅率 政院：爭取關稅最大利益

美國總統川普放話，計劃未來兩周致函貿易夥伴，片面設定關稅稅率。行政院昨（12）日回應，台美對等關稅談判持續密集溝通中，最...

經部擬本月公布3-3期規則…風電選商 不再零元競標

經濟部能源署預計6月底前公布離岸風電3-3期選商規則草案，據規劃，選商規則將主要評量財務、技術、價格及併網日期。其中，3...

三成排碳大戶 申請碳費優惠

排碳大戶今年首度試申報碳費，環境部昨（12）日公布統計，碳費徵收對象涵蓋的252家企業、共464家工廠中，環境部已收到1...

總統邀在野黨共商國是

賴清德總統在520就職周年演說提及，他指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「國安簡報」。總統府發言人郭雅慧昨（12）日表示，...

全台最大！海龍首支風機併網 未來744MW售予台積電

海龍離岸風電計畫12日舉行海龍風場首次發電典禮，宣布風場已順利將首支風機所發綠電併入台電電網。海龍目標2025年底完成海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。