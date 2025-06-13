三成排碳大戶 申請碳費優惠

排碳大戶今年首度試申報碳費，環境部昨（12）日公布統計，碳費徵收對象涵蓋的252家企業、共464家工廠中，環境部已收到152件自主減量計畫，代表有超過三成、近三分之一排碳大戶申請優惠費率。

其中包含申請適用行業別指定削減率（每噸50元）共38件；申請技術標竿指定削減率（每噸100元）共114件。

碳費制度上路後，排碳大戶在明年5月就要依今年全年溫室氣體排放量計算並繳交碳費。第一階段碳費徵收對象為公告應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源，且年排放量超過2.5萬噸二氧化碳當量（CO2e）的電力業、燃氣供應業及製造業，預估徵收對象共252家企業、464家工廠。環境部去年公告碳費費率，一般費率為每公噸300元，若提出自主減量計畫且經審核通過，可適用優惠費率，又分為每噸50元、每噸100元。

碳費徵收對象今年試申報，考量美國對等關稅衝擊，環境部也宣布，今年自主減量計畫申請延長至8月底，但必須要在6月底前向環境部申請展延。

另外，廠商若符合高碳洩漏定義，必須提出自主減量計畫才能適用，在碳費計算上除了享有減碳優惠，還可在碳排公式中乘上「排放量調整係數值」，初期設定0.2，也就是碳費可以打兩折計算。

環境部提醒，原本依法應在今年6月底前提出自主減量計畫，才能適用優惠費率，但有鑑於碳費徵收對象應對美國關稅政策對綠色轉型造成的不確定性，環境部提供企業自主減量計畫申請期限可展延兩個月。