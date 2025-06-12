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329檔期冷 4月預售揭露不到4千件

聯合報／ 記者林莉／台北報導
實價資料顯示，4月份預售揭露量仍低於4千件。圖／聯合報系資料照片
實價資料顯示，4月份預售揭露量仍低於4千件。圖／聯合報系資料照片

往年帶動房市買氣的三二九檔期今年冷颼颼，根據實價資料顯示，四月份全國預售市場揭露件數維持在相對保守水位，單月預售揭露量仍低於四千件，較去年同期減少逾七成，業者指出，這反映了市場進入調整期，買氣轉向精準選擇個案。

統計顯示，全國去年四月預售實價揭露一點五萬件，今年四月剩下約三千三百餘件，年減逾七成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行去年接連出手後，預售市場風向就出現改變，現在買方精挑細選適合自己的個案並謹慎購屋。

曾敬德說，整體預售市場呈現的個案表現，觀察現在市場上仍有人氣的個案，具備有捷運站、總價控制在自用客可以負擔、大基地與ＣＰ值（性價比高）的個案，但整體來說，今年的三二九檔期的確表現有點清淡。

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