台幣29.66兌1美元 3年新高

美元指數急殺，亞幣大反彈，新台幣對美元匯率十二日開盤小升後，隨即一路向上挺進，市場行情一面倒，央行上午十一時後，雖有一度進場稍稍拉抬美元，但因美元賣壓太大而選擇放手，終場以廿九點六六兌一美元收盤，創下近三年來新高價，勁升二點六角。

即期外匯市場成交量高達廿四點一五億美元，不過，交易員表示，跟五月初那一波飆升行情的成交量比較起來，十二日的成交量還不算過分。

新台幣對美元匯率十二日以廿九點九開盤，逐盤走升，速度堅定方向明確。匯銀人士表示，上午新台幣升抵廿九點九六價位時，央行稍有介入，但午盤過後，動作又更小，可能是衡量美元賣壓太強、美元還有弱勢空間後，決定暫時放手，因此收盤價廿九點六六是當天相對高檔，也創下二○二二年六月以來的新高。

十二日新台幣對美元最高來到廿九點六二五兌一美元，開盤廿九點九即是當天最低，新台幣最強升值二點九五角，收盤升值幅度百分之○點八八，是五月初史詩級升值以來單日最大升幅。

新台幣經過五月初瘋狂飆升後，五月下旬至六月上旬新台幣匯率呈現緩步盤升，十二日匯價卻出現急升。交易員表示，非美貨幣日前已稍有反彈，加上十二日美元買盤較弱，來自外資及保管行的美元賣單明顯增加，但買盤來不及消化，導致行情出現一面倒的情形，因為美元賣盤數量太大，央行沒有早早出手，而是等到上午十一時過後，才稍有進場調節，下午放手，甚至最終也放棄拉尾盤。

外資雖然匯入，但股市並沒有相對應表現，熱錢炒匯疑雲不散，央行先前已嚴查熱錢炒匯，但熱錢可能認為新台幣有升值壓力而持續匯入。交易員指出，出口商在此時間點並沒有急著賣美元，比較多是來自於海外投資匯回的資金。

由於對等關稅緩衝期即將到期，台灣與美國的談判看不見進展，市場擔心台灣得用匯率來換取美國的歡心，減少來自美方的壓力，對等關稅談判愈晚有結果的國家，貨幣升值的壓力恐怕會更大。

值得留意的還有一段歷史故事，央行曾在二○二○年抓熱錢炒匯案，當時在廿九點五及廿八點五兌一美元的價位，各有防守一次，市場認為這次央行在新台幣升值路上的防守關卡，可以參考廿九點五及廿八點五這兩個價位。