虛擬資產專法 有望延長過渡期

立法院財委會昨日召開「虛擬資產服務法」公聽會，對於業界最關心的「延長過渡期」，金管會副主委陳彥良指出，將慎重思考，以讓業者有更多時間可以進行準備。金管會目前也在調整專法草案內容，預計六月底陳報行政院。

根據目前的「虛擬資產服務法」草案規定，已依「洗錢防制法」完成洗防登記的虛擬資產業者，需在六個月內提出許可申請，並於十五個月內取得執照，未於期限內完成者，將不得繼續經營虛擬資產業務。

對此，ＶＡＳＰ（虛擬通貨商業同業公會）理事長鄭光泰指出，申請許可過程涉及串聯聯防資料、資產保管業務等，時間相當緊迫，建議延長過渡期，並明定未通過審查的處置規範。

陳彥良強調，金管會「有聽到產業聲音」，會慎重考慮過渡期的延長空間。另外，「虛擬資產服務法」子法對穩定幣也會有更明確規範，可透過沙盒來發展，並將消費者保護也納入子法考量，以建立完整的虛擬資產管理架構。

虛擬資產市場快速茁壯，如何兼顧產業發展、規範監管，一直是各國政府慎重思考的部分。

理慈國際科技法律事務所共同創辦人、也是台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲指出，美國總統川普當選之後，美國監管機關對於虛擬幣的態度變化非常大，贊成金管會以母法作原則性規定，並授權子法，如此較能因應外界環境的劇烈變動。

蔡玉玲進而指出，虛擬資產如何和產業連結、能否為台灣的供應鏈所用，這很重要；她強調，虛擬資產法通過之後，如何讓加密貨幣透過台灣最強的利器、即供應鏈，在全世界創造出最強的應用場域，也是重要課題。

立委鍾佳濱提醒，虛擬幣已快取代黃金成為詐團洗錢的工具，他也指出，現在財金公司和銀行、券商都有連線ＫＹＣ（風險屬性評估）機制，但第三方支付、虛擬幣則沒有ＯＴＰ機制來作ＫＹＣ，將使之成為洗防的破口。

立委賴士葆認為，央行至今不承認虛擬幣是法幣，如此會妨礙金管會推動國內的虛擬資產產業；他也建議，不只是洗錢防制而已，更該思考如何興利，此外，虛擬貨幣資產在該專法通過之後，也必須列入必須申報的財產。

美國、日本都已為穩定幣立法，南韓則在規畫發行穩定幣，立委葛如鈞認為，應把虛擬貨幣納入「主權儲備」，進行更多討論，以因應國際金融市場的波動，也應規畫發行穩定幣，以避免台灣的數位經濟邊緣化。