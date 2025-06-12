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全台最大！海龍首支風機併網 未來744MW售予台積電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
海龍計畫獲配容量超過1GW，首座風機完成發電測試，綠電正式併入台電電網，於12日舉行海龍風場首次發電典禮。圖／海龍離岸風電提供
海龍計畫獲配容量超過1GW，首座風機完成發電測試，綠電正式併入台電電網，於12日舉行海龍風場首次發電典禮。圖／海龍離岸風電提供

海龍離岸風電計畫12日舉行海龍風場首次發電典禮，宣布風場已順利將首支風機所發綠電併入台電電網。海龍目標2025年底完成海龍2號風場商轉、2026年底完成海龍3號風場，合計裝置容量達1,044MW，可說是國內最大風場。

海龍計畫獲配容量超過1GW，其中2A風場300MW賣給台電，海龍2B風場232MW與3號風場512MW、共744MW則全數賣給台積電（2330）。

海龍離岸風電表示，目前已完成14支風機安裝，完成發電併網測試，代表其中一支風機所發66KV電力可透過內陣列海纜送至海上變電站，升壓至220KV後經由輸出海纜傳輸至陸域變電站，降壓至161KV，最終併入台電彰一開閉所，納入全台電網系統。

海龍風電表示，自2022年底舉行海上變電站動工典禮起，陸續完成多項關鍵工程及部件產製。2023年啟動套管式水下基礎、水下基礎基樁等重要部件產製，並舉辦陸域降壓站上樑祈福儀式；2024年正式啟動離岸工程，於5月完成海龍2號風場海上變電站安裝，同年11月則完成37座水下基礎建置。

海龍計畫的風場部件產製亦十分順利，2024年6月由台船（2208）交付63支國產化水下基礎基樁、8月正式啟動風機機艙產線，11月交付全台首顆14MW風機機艙。2025年3月，海龍計畫完成3號風場之海上變電站安裝，4月完成首支風機安裝與陸域降壓站通電測試，並於5月完成海纜及2號風場海上變電站通電測試，宣告風場已可順利併網。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，今日的典禮充分展現計畫團隊卓越的執行力與工程實力。未來，海龍計劃將持續攜手各方，秉持最高環安衛標準，穩健推進風場建置，預計今年起至明年陸續完成安裝並順利併聯發電。

海龍風電表示，海龍已與台積電於2022年簽署企業購電協議（CPPA），為台灣企業客戶提供穩定可靠的綠電，助其達成淨零碳排與永續發展目標。接下來，海龍計畫將全力推動風場建置，確保風場如質如期完工，推進台灣實現能源轉型目標。屆時，海龍將成為亞太地區最具規模的離岸風場，為台灣家庭及企業用戶提供穩定且潔淨的綠色能源。

離岸風電 台電

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