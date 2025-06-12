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不再「零元競標」！風電3-3期選商評選這四大項 將訂底價以利融資取得

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部能源署預訂在6月底前公布離岸風電3-3期選商規則草案，並召開說明會。根據規畫，3-3期選商規則不再強制國產化，將主要評量財務、技術、價格及併網日期。其中，3-3將訂「底價」，愈早併網，底價愈高，作為提早併網的獎勵措施。簡言之，3-3期不再「零元競標」。

過去3-1期、3-2期選商，開發商為取得開發資格，在價格評比上皆為零元競標，最後以國產化分數決勝負。但3-3期將不再強制國產化之後，在價格評比上，經濟部決定將訂「底價」，此舉可說是選商規則重大改變。

依規畫，訂出底價，不再零元競標，一方面有利於開發商取得銀行融資；二方面，3-3期仍採直接售電給企業為主，但若CPPA短期內尚未完全簽完，政府也會以底價購入綠電，等於相當程度保障了售電。此外，愈提早併網，底價也會愈高，以此作為提早併網的獎勵。

經濟部能源署再生與前瞻能源發展組長陳崇憲12日出席台灣歐盟環境與科技論壇，初步提出3-3期展望。他表示，3-3期不會有強制國產化要求，選商規則將以財務、技術、價格及併網（商轉營運）日期（Commercial Operation Date，COD）為主，亦即考量開發商融資量能、考量國內外有無離岸風電開發的實績；價格則不再零元競標，將設定「保底價格」。

針對併網年限是否就是設定原本的2030年？陳崇憲表示，現規畫朝向訂出一個併網時間，若廠商可以提早併網，可以取得的下限價格就可以更高。他強調，3-3期不會再出現「零底價」、「負底價」這種讓廠商難以跟銀行融資的條件，有底價才可以確保現金流，較容易說服銀行融資。

至於備標期多長，他表示，各家開發商想法不一，同時也取決是否已通過環評及併網日期而不同，例如，如須重劃開發區位則須再做環評，備標期至少半年至9個月以上。

他表示，儘管各家業者對於3-3期進程或有不同意見與看法，但最大共識是3-3期選商規則應盡快明確，讓各家廠商及早進行準備。因此，經濟部將盡快公布3-3期選商草案，並召開說明會。據了解，經濟部以6月底前公告草案為目標。

離岸風電 經濟部

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