加強淨零公正轉型 國發會推動地方治理平台

為實現2050年淨零排放目標，國發會推動「淨零公正轉型」政策，強調減碳行動必須兼顧公平與社會包容，今年國發會建構地方治理平台，鎖定六都試辦二項以上計畫，聚焦碳費徵收和綠能建設推動，每案最高可獲新台幣500萬元補助，同時也將啟動區域治理沙盒實驗，並建立推動指引，加速太陽能光電、漁電共生、微水力和地熱等綠能發展。

國發會12日舉辦「淨零公正轉型加強夥伴關係合作，國發會推動地方治理平台」記者會，國發會社會發展處處長張富林表示，國內碳費今年起開徵，高雄、桃園、雲林等縣市有許多石化產業，但石化業可能會因為碳費徵收導致成本上升，若工廠因此關閉，將影響勞工就業權益，因此預計8月前完成徵案，將和地方政府、第三方組織建立夥伴關係，以協助高碳排產業聚集地區預先因應淨零公正轉型議題。

配合能源轉型政策，為推動綠能永續發展示範，張富林表示，今年啟動「區域治理沙盒實驗」，選定如太陽能光電、漁電共生、微水力、地熱等四大綠電主題推廣，邀集政府、企業與在地居民共同參與，透過公眾溝通、公私協力與串聯跨域資源，成為在地參與的區域治理新模式。

張富林指出，將先盤點國內外正面案例，並邀請民間團體、地方政府和中央部會等參加溝通說明會議，最後整理成區域治理的推動指引，讓主管機關、地方政府參考和依循。

張富林還提到，過往地方在推動綠能建設時可能遭遇挑戰，像是地面型光電涉及農地變更等問題，地熱涉及部落諮商、原住民保留地等議題，但屋頂型或設施型光電可能為農村創造共榮共好的效應，微水力也可以帶動社區共融，包含電費回饋、建構災防社區韌性等。

國發會指出，為讓淨零轉型政策更貼近民意、符合社會期待，自2023年以來，已辦理43場淨零公正轉型公眾諮商會議，邀集產業界、學者、地方團體與民眾共同參與，透過跨戰略議題探勘與利害關係社群辨識，針對能源、產業、生活及社會等轉型面向深入討論，至今已彙整269項具體意見，近2000人次參與，為政策調整與後續行動提供重要參考，也讓淨零轉型過程更具透明度與包容性。