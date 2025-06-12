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海龍風場綠電首度併入電網 拚明年底全商轉

中央社／ 台北12日電

海龍離岸風電計畫今天宣布，風場已將首支風機所發綠電併入台電電網，目標今年底完成海龍2號風場商轉、明年底完成海龍3號風場，合計裝置容量達1044MW，將成為台灣首座GW等級風場。

海龍計畫獲配容量1GW，其中2A風場300MW賣給台電，海龍2B風場232MW與3號風場512MW、共744MW則全數賣給台積電

海龍風場在2022年底舉行海上變電站動工典禮後，2023年啟動水下基礎產製，並在2024年啟動離岸工程，同年11月完成37座水下基礎建置。海龍指出，目前已建置完成14支風機，並在5月完成海纜及2號風場海上變電站通電測試，宣告風場已可順利併網。

海龍進一步說，預計8月完成2號風場所有風機安裝，並在年底前取得電業執照與正式商轉；3號風場則將在明年8月全數併網，並在明年底商轉，屆時總計共1044 MW，為台灣首座GW等級風場。

針對美國總統川普上任大力抨擊再生能源，以及關稅政策如何影響亞太地區離岸風場，海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，海龍風場大部的零組件來自歐洲及亞洲，僅少數部分電子設備從美國進口，關稅影響不大。

他認為，美國暫停離岸風電開發，將可釋出更多風電船舶量能，有利台灣後續推動區塊開發3-3期。

被問及海龍團隊或是其股東是否有興趣投入3-3期，柯廷灝表示，現在仍以完成海龍計畫為主，3-3投入意願須視實際招商規則才能確定。

他指出，採用新科技是必然趨勢，但必須考量是否符合成本；在融資方面，海龍計畫部分收入來自台電躉購、部分賣給台積電，他認為，若能有台灣公股銀行加入，將有助於解套風場融資瓶頸。

離岸風電 台積電

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