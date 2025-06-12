高溫加上3發電機組一直故障中 大林備用機組開了1天多

11日用電量創新高，最高用電達4039萬瓩，創下今年新高，比去年提早11天突破4000萬瓩整數大關，今天因為下雨，氣溫下降，用電量也降低，因此昨天啟動大林電廠5號燃氣機組，今天下午3點已經解聯下線。

昨日高溫，用電量創下今年以來新高，且和平電廠1號機、大潭電廠1號機故障、興達5號機故障至今，台電昨天通報高雄市政府環保局後，於下午1時56分啟動大林5號機併聯發電，今天因為下雨，溫度下降，用電量降低，大林5號機已於下午3時左右解聯下線。

台電表示，大林5號燃氣機組2022年底除役，依空污法轉為緊急備用電力設施，因應突發電力需求或機組特殊狀況時可使用，同時也設有備轉容量率低於6％才能啟用，以及機組720小時運轉上限進行總體管控。

台電強調，此次配合高溫用電需求，事前向高雄市環保局通報後正常啟動，機組運轉資訊皆於台電官網公開揭露。