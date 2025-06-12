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國有房地包租第2季開標結果 3標22戶脫標

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為活化閒置國有房地，增加住宅租賃市場供給，財政部國產署積極推動國有房地包租。國產署公布12日開標結果，標脫台北、彰化、台東共3標22戶。統計自2023年開辦國有房地包租業務至今，標脫總戶數達201戶，成績亮眼。

國產署積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範之租賃住宅包租業，由其轉租與次承租人居住使用。各分署4月22日公告今年度第2季國有房地包租標的共7標38戶，包括台北市13戶、彰化縣4戶、雲林縣5戶、南投縣1戶、台南市5戶、嘉義市5戶、台東縣5戶。

國產署表示，本次標脫3標標的區位條件良好，吸引包租業者參與投標。台北市標的13戶，由衡好生活股份有限公司以年租金256萬元得標；彰化縣首次公告國有房地包租標的4戶即順利標脫，由居易租賃住宅代管有限公司以年租金6萬元得標；台東縣標的5戶，由配配租開發有限公司以年租金5萬2,888元得標。這些房地將由得標之包租業進行房屋修繕後轉租與次承租人居住使用。

國產署進一步表示，國有房地包租屬整體住宅政策之一環，該署將持續篩選適當標的，今年第3季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給並增加活化利用國有房地管道，滿足民眾租屋居住需求，屆時歡迎包租業踴躍投標。另因本次開標結果仍有投標文件未備齊致成無效標情形，再次溫馨提醒包租業者投標前應先行參閱投標須知，檢齊相關投標應備文件，以免形成無效標。

租金 國產署 台東

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