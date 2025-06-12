DWS資產管理：下半年看好歐洲市場、基建類股及金礦股

受對等關稅、通膨影響，DWS資產管理表示，美國2025年仍有溫和衰退的風險，下半年較看好歐洲股市；產業類股則看好基礎建設及金礦股，對比過去基礎建設為防禦型股票，受AI（人工智慧）問世，對交通系統、電力需求上升，以致基建股有成長動能。

德銀遠東投信資產管理在台北舉行2025年下半年投資展望記者會，DWS亞太區投資長吳雙榮表示，聯準會為避免經濟衰退，預計最快今年9月將啟動降息，且最多將降息四次，基準利率可能從4.25%至4.50%，降至3.25%至3.50%，而歐洲經濟已度過最差時期，成長前景有所改善，且歐洲央行預計再降息一次，基準利率將從2%降至1.75%。

川普政府關稅政策導致資金外流，歐洲成為受惠者。吳雙榮指出，美國與歐洲在近三年出現成長脫鉤，尤其近幾個月美國經濟數據不如預期，從經濟與政治角度來看，歐洲優於美國，投資人應分散布局，不應只聚焦於美國大型科技股。

針對個別產業，DWS全球流動性實質資產專家主管沈鎧圻則指出，基礎建設不僅是防禦型資產，而是具備成長動能及AI賦能的新概念 。隨著ChatGPT問世，社會正式迎接數位生活，改變了基礎建設的投資趨勢，未來成長動能將聚焦於AI、資料中心、用電需求與能源轉型等結構性趨勢。

她指出，未來基礎建設將呈現四大結構性趨勢，包括交通系統逐步電氣化並智慧升級；AI應用提升能源效率；電力需求推升再生能源成長，預計至2027年、年增4%；電網基礎建設擴建需求強勁。

沈鎧圻說，ChatGPT使能源需求大增，供應穩定且可彈性調配的天然氣，因具有低碳排特性，成為能源轉型的重要工具。她指出，私募股權基金今年以來對全球基礎建設的併購交易，平均有25%的溢價交易，顯示上市基礎建設公司的價格普遍被低估，突顯投資吸引力。

此外，沈鎧圻表示，黃金受惠全球外匯儲備逐步去美元化，各國央行策略性購買黃金，為黃金帶來成長動能。而且在高利率環境見頂後，黃金常有上漲行情，投資人對於貴金屬配置不足，使得金礦股具備上漲空間。