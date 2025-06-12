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太熱了！11日用電創今年新高 台電啟動大林電廠5號機確保穩定用電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電高雄大林電廠五號機（中間煙囪）。圖／聯合報資料照片
台電高雄大林電廠五號機（中間煙囪）。圖／聯合報資料照片

台電12日表示，近日受炎熱高溫影響，全台用電持續攀高。11日最高用電達4,039萬瓩，創今年新高，也較去年提早11天破4千萬瓩用電。另因民營和平電廠1號機、大潭電廠1號機及興達電廠5號機等機組檢修中，為強化整體供電穩定，台電昨日通報高雄市府環保局，下午1時56分啟動大林5號機併聯發電，今日中午經滾動評估，因天氣影響致用電量降低，該機組已於下午3時左右解聯下線。

台電說明，大林5號燃氣機組於2022年底除役，台電依《空污法》轉為緊急備用電力設施，並可因應突發電力需求或機組特殊狀況時使用，同時也設有備轉容量率及機組720小時運轉上限進行總體管控。此次配合高溫用電需求，事前向高雄市環保局通報後正常啟動，機組運轉資訊皆於台電官網公開揭露。

高溫 興達電廠 台電

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