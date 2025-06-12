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觀光署深耕北美市場 服務分處6月插旗西雅圖

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為積極拓展國際觀光市場，搶攻北美海外旅遊龐大客群，交通部觀光署繼2024年10月2日於加拿大設立首站「駐溫哥華台灣觀光服務分處」後，2025年深化北美布局，於6月13日插旗西雅圖，開設美國「駐西雅圖台灣觀光服務分處」，美洲市場再增加一關鍵推廣據點。

藉此機會，觀光署攜手多家航空公司，由該署國際組黃易成組長率台灣旅遊業者於6月9日至13日，從多倫多、溫哥華到西雅圖舉辦B2B推廣會及「駐西雅圖台灣觀光服務分處」揭牌儀式，全面介紹台灣最新觀光主題與多元旅遊資源，強化台灣在北美市場的行銷宣傳，並將台灣台味十足的原民舞蹈和台灣特色美食帶進北美。

2024年美國和加拿大出境旅遊合計超過1.27億人次，潛力龐大。據觀光署統計，2024年美國與加拿大來台旅客超過76萬人次，超越疫前2019年的水準，並較2023年成長達22.7%。2025年台灣與北美主要城市直航每周達近190架次，市場動能持續擴張，其中又以西雅圖航線成長最為顯著，2024年除穩定運營的長榮航空（2618）外，中華航空（2610）復飛、又有星宇航空（2646）及達美航空陸續開航，一年內每周航班數成長四倍之多，使西雅圖成為台灣連結美國西北部的重要門戶，密集航網也為台灣開拓西雅圖客源帶來利多。

本次活動期間邀集在地主流旅遊業者、媒體及意見領袖，進行商務交流洽談，強化產品包裝、通路合作，用來自台東的原民好聲音「都蘭國」的演出、風靡全球的珍珠奶茶、台灣啤酒展現出台灣特有的Life Style與待客之道。活動壓軸還有航空公司贊助的台灣來回機票、旅行社的遊程體驗券等豐富好禮，鼓勵美加業者積極送客來台。

觀光署表示，美加地區合計入境來台旅客已躍升為台灣第三大客源市場，顯示其市場潛力深具發展性，這次推廣活動結合「駐西雅圖台灣觀光服務分處」揭幕儀式，將持續提供最新旅遊資訊和即時諮詢服務，也建立與當地市場業者溝通、聯繫橋樑，品牌建置與推廣的多重角色。期望透過一系列的推廣及服務分處的成立，結合數位與實體整合行銷，深化台灣在北美市場的旅遊品牌形象，吸引更多旅客來台探索自然、人文與美食多樣風貌，推動台灣觀光產業永續成長。

觀光 西雅圖

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