公司治理成績卓越 信義房屋、台積電、台灣大等7企業連11年居前5%

信義房屋以卓越的永續治理實力，持續落實多元治理政策與永續行動，涵蓋碳排管理、董事結構多元化、社區參與等面向，展現穩健執行力與企業責任。這些長期深耕成果再獲肯定，於臺灣證券交易所「第十一屆公司治理評鑑」中，榮獲上市公司前5%，今年976家上市公司中，僅有49家入列，並與台積電、台灣大等7家企業連11屆蟬聯殊榮，同時是房仲業唯一入列者。

信義房屋早在2021年即承諾「2030年達成信義房屋淨零、2050年全集團淨零」，透過制度化減碳治理、年度碳盤查與第三方查驗，穩健推動各階段任務。2024年，信義房屋於國際環境權威碳揭露專案CDP評比中，自全球22,400家企業中脫穎而出，榮獲氣候構面A級，為全球前2%企業，反映永續承諾的高度透明與國際接軌能力，也為企業因應新治理標準奠定基礎。

隨著ESG浪潮興行，證交所今年亦回應此趨勢，將公司治理評鑑中「推動永續發展」構面權重提升至35%，凸顯信義房屋早期布局的前瞻與成效。

在社會面向，信義房屋結合全台分店網絡，與社區共同辦理捐血、義賣、寵物疫苗施打、文化活動等多元行動；並藉由「社區一家」計畫支持地方社區營造，凝聚人與社區的連結，打造共好的永續生活圈。

例如「社區一家」計畫的常勝軍萬芳高中，就讓學習歷史變得不一樣。他們帶領學生踏查歷史建築，引導觀察社區需求、思考社會議題，並動手以樂高仿造建築外觀，與居民一起討論如何解決社區的痛點。為了致謝「社區一家」計畫鼓勵，在20週年活動上，萬芳高中時任積木社社長陳昱全花了三個月，製作信義房屋「起家厝」新生店門市的模型，作為週年紀念禮物獻給信義房屋創辦人周俊吉。

「幾年來，老師傳承了社區意識給學生，學長姐再傳承給學弟妹。」陳昱全說，他除了會蓋積木模型，也學會搭建與社區間的連結與情感。「起家厝」門市模型建築象徵信義房屋的誕生，更代表萬芳高中師生與社區一同成長的故事，「我十分感謝周俊吉爺爺，讓我與學長姐們有機會成為這段旅程的一部分。」不只萬芳高中，社區一家讓更多人參與改變，也讓企業治理與地方共好真正連結。

此外，信義房屋也長期投入並支持各類文化活動，以實際行動回饋社會，期望藉由多元的贊助與參與，為台灣藝文界注入更多的能量，讓文化的種子在地深耕並持續發芽茁壯。

治理方面，信義房屋持續優化董事會結構，2025年股東會全面改選，獨立董事過半數，7席董事中有3位為女性，任一性別比例達三分之一。現任董事具備法律、財務及企業管理等多元專業背景，不僅強化治理與監督功能，也提升決策的公正性與獨立性，落實董事會多元化政策。

隨著證交所預告「公司治理評鑑」將於2027年正式更名為「ESG評鑑」，信義房屋早已深化治理、永續與資訊揭露等基礎，展現因應評鑑架構調整的成熟度。信義房屋表示，良好的公司治理是企業穩健經營與永續發展的基石。連續11屆榮獲公司治理評鑑前5%，不僅是對公司治理成果的高度肯定，更體現信義房屋「以人為本」的核心價值。未來，信義房屋將持續精進治理架構與ESG行動，為所有利害關係人創造長期永續的價值。