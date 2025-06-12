預期更多亞洲央行降息 亞投債領漲美投債

美國總統川普4月初以來的對等關稅措施引發全球金融市場上下波動，儘管許多關稅談判帶來暫時緩解，然而目前美國進口商品的平均關稅稅率達到約13.4%，遠高於年初水準，關稅議題的各種轉變仍顯著影響市場情緒。在此波動環境下，凸顯高品質債券在投資組合的重要。2025年以來截至5月底，主要的高品質債中，彭博美國公債指數上漲2.51%、美銀美林美國投資級債券指數上漲2.33%、美銀美林亞洲投資級債券指數上漲2.75%。

亞洲投資等級債今年上漲2.75%領漲美國投資等級債的+2.33%，主要反映市場期待許多亞洲央行進一步降息。國泰投顧分析指出，三股力量正在推進今年下半年更強的降息力道。

一、亞洲貨幣持續上漲。由於聯準會仍維持政策利率穩定以及美元持續走軟，以一籃子亞洲貨幣（MSCI亞洲不含日本貨幣指數）來看，從4月初美國宣布對等關稅以來持續走揚上漲4.30%，韓圜、馬來西亞幣、泰銖、新加坡元、菲律賓披索等亞洲貨幣均走強。

二、美國貿易關稅談判仍在進展，亞洲各國很可能在與美方達到貿易協定前避免直接介入干預外匯，因此，「降息」可能成為亞洲各國央行管理貨幣升值步伐的政策工具。

三、全球油價走跌推動許多亞洲國家通膨進一步下行。根據研究 ，油價走勢對亞洲經濟體更為重要，亞洲相對於美國和歐洲地區而言，更加依賴石油進口，原油價格下跌意味著進口商品成本降低進而使通膨降溫。國泰投顧認為，油價下跌對整體亞洲經濟體有利，帶來通膨下行力量，並進一步鞏固亞洲經濟體通膨下行趨勢，也帶來更多貨幣政策寬鬆空間。

5月下旬，中國大陸罕見同步下調存款及貸款利率、印尼央行下調基準利率、澳洲儲備銀行下調現金利率降息一碼，6月初，印度央行連續第三次降息，面對全球總體經濟環境，三股力量強化亞洲各國央行今年下半年進一步降息可能；綜觀亞洲經濟體的多元性，許多國家主權債殖利率水準仍高，尤其亞洲往南，諸如印尼、印度、澳洲、馬來西亞等國，降息預期下許多亞洲國家主權債券的「資本利得」及「息收」可期。