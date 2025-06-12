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國泰產險：太陽光電產業年災損 颱風造成逾八成 「太陽光電關懷計畫」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

台灣於2022年公布《2050淨零排放政策路徑藍圖》，再生能源成為台灣能源轉型的關鍵戰略，其中太陽光電更是核心推動項目。截至2024年底，全台太陽能裝置容量已突破14GW ，政府目標2030年將達到31GW 。

隨著太陽光電產業快速擴張，台灣卻深受颱風侵襲的風險，也讓綠電資產安全與穩定性面臨挑戰。根據國泰產險理賠數據，因風災所致的損失件數占比超過八成，主要損失型態包括光電板受風壓破壞或受異物捲揚撞擊、線槽吹落等，而淹水事故件數雖僅占兩成，卻占總損失金額逾六成，顯示颱風對太陽光電產業設施破壞的嚴重性。

面對即將到來的颱風季，國泰產險搶先部署，推動「太陽光電關懷計畫」，幫助業者掌握風險脈動，增加災害應變營運韌性，國泰產險副總經理何子健指出：「當政策推動產業起飛，保險與風險治理更是始終在場的同路人。保險的價值，不僅止於理賠，更關乎預見風險與降低損害的能力。」國泰產險自2024年啟動「太陽光電關懷計畫」，即主動邀請保戶參加每年舉辦的企業損防研討會，並針對太陽光電常見的災害損壞情況，提供「太陽光電案場安全檢點表」，協助檢視案場設備與環境條件、實地損防查勘服務，提升案場整體風險韌性。

根據中央氣象署資料顯示，台灣每年平均遭受3至4個颱風侵害 ，2024年康芮、山陀兒與凱米三颱接連侵襲中南部沿海與低窪地區，對太陽光電設備造成衝擊。國泰產險能源團隊分析發現，雖然三颱在各縣市的風速普遍低於最近一次造成太陽光電重大損害的蘇迪勒颱風，且低於國泰產險研究所定義的可能導致重大災損之「臨界風速」，卻高於可能造成人員或財產損害的「警戒風速」 ，因此仍造成設備損害，而豐沛雨量更導致非災害潛勢區發生淹水災情，反映極端氣候已更難以預測。

為因應此挑戰，國泰產險成立能源團隊，長期投入綠能產業風險研究，透過與外部專家合作，建構出「風險地圖」，確立「警戒風速」與「臨界風速」等監測指標，並整合中央氣象署歷史風速資料與國泰金控「Giscovery－集團地理探索加值平台」，結合風速、淹水與地質等眾多環境資訊，提供客戶更精準的風險評估服務與管理方案。

何子健強調：「風險治理，是我們與客戶並肩作戰的使命。」未來，國泰產險將持續結合跨領域專業力量，落實集團「Better Together共創更好」理念，與產業鏈共同探索風險、分享資訊，攜手邁向低碳、安全、永續的綠能未來。

產險 太陽光電 國泰金控

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