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川普稱兩周內擬定關稅稅率 政院：爭取我方最大利益
針對美國總統川普11日指出，將未來一至兩周內向貿易夥伴發送信函，設定單方面的關稅稅率，至於台灣是否也在這個期限內，行政院發言人李慧芝表示，台美對等關稅談判仍持續密集溝通中，但目前尚未有更多訊息能對外公布，但我方最終目標還是希望爭取我方最大利益。
川普11日指出，美國目前正與大約15個國家進行貿易談判，包含南韓、日本和歐盟。他也提到，美國預計在一到兩周內向數十個貿易國家發函，說明貿易協議的條款，各國可選擇接受或拒絕。美國財政部長貝森特11日稍早表示，美方對一些國家暫停加徵關稅的期限有可能延長。貝森特告訴美國國會議員：「這將交由總統川普做決定，但我相信若其他國家秉持善意談判，延長寬限期將是可能的。」
對此，李慧芝表示，台灣跟美國雙方目前還是針對對等關稅議題持續密集溝通中，對於我方的目標還是要爭取我方最大利益，至於雙方的進展，基於雙方的默契現階段還是不便向大家做更多的說明。未來一但有相關的談判進度時，也會適時地向外界說明。
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