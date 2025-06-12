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勞動部提醒落實教育訓練 守護勞工生命健康

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部提醒，落實安全衛生教育訓練，是守護勞工生命健康的第一道防線。圖／勞動部臉書
勞動部提醒，落實安全衛生教育訓練，是守護勞工生命健康的第一道防線。圖／勞動部臉書

勞動部在臉書表示，落實安全衛生教育訓練，是守護勞工生命健康的第一道防線。雇主有責任為勞工提供必要的安全衛生教育與訓練，無論是新進人員、職務異動者，或是在職員工，都應依規定接受相對應訓練。

勞動部說明，新進人員與在職轉調人員，必須接受「一般安全衛生教育訓練」至少3小時。堆高機、起重機、高空工作車操作者、職安衛業務主管與管理人員等，必須接受各職等對應之安全衛生訓練，並於測驗後，取得結業證書、技術士證。

勞動部提醒，所有勞工都要定期接受「安全衛生在職教育訓練」，可由雇主自行辦理訓練。若需安排員工至外部單位受訓，建議優先選擇勞動部評鑑為「優等」或「甲等」的訓練單位，以確保訓練品質與實效。查詢評鑑優良訓練單位、課程資訊、電腦測驗，可上職業安全衛生教育訓練暨電腦測驗資訊網。

為把關職業安全衛生教育訓練品質，勞動部每年辦理訓練單位評鑑，至去年10月1日止，教育訓練管理職類及技術職類經評鑑甲等以上且於有效期間者，分別為42家及31家，且其中有24家並取得雙甲等以上之優良成績。

勞動部表示，去年全國得對外招生之職業安全衛生教育訓練單位共有97家（含其附屬職業訓練機構），2023年共開辦9,071班，受訓人數逾28萬5,428人次。鑑於其辦訓品質攸關事業單位推動職安衛水準甚鉅，勞動部每年均辦理訓練單位評鑑。

勞動部指出，評鑑類別分為管理職類及技術職類，評鑑結果包含優等、甲等、乙等、丙等、丁等共5種等級，由勞動部委託專業團體構遴聘具有豐富職安衛實務經驗的專家、學者擔任委員，至訓練單位的學科教室、術科實習場地進行實地訪視，評鑑結果會再經由評鑑小組會議進行審查後，公布在相關網站。

職業安全 實習 勞動部

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