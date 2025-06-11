蔡明忠：沒有人是台股的諸葛亮

美中關係緊張，國際政經局勢動盪，富邦集團董事長蔡明忠昨日指出，這就如同「兩隻大象在小房間裡角力」，當然會引起很大的動盪；他指出，希望美中情勢緩解，這對台灣也好，因為台灣最怕被波及，而且美國對台灣而言是最大的市場，美國經濟繼續強大發展，也對台灣很重要。

美國總統川普四月端出對等關稅政策，引發全球股市震盪、而後反彈，台股這一波從低點大漲超過五千點，外界好奇台股下半年動能。蔡明忠指出，「沒有人是台股的諸葛亮」，股市是經濟的櫥窗，五月出口年增超過百分之三十八、首度超過一百五十億美元，連續十九、廿個月成長，這代表經濟動能仍佳，因此股市也會有所表徵。

面對美中貿易談判，蔡明忠反問：「現在重點在於，世界經濟發展真的能分成二個陣營嗎？」這值得深思，尤其，美國稀土供應被掐住，美國的供應可能只剩不到幾個月，這是非常嚴重的問題。

蔡明忠分析，稀土不只是用在武器，任何電器化產品都會受到影響，「這種磁性金屬很重要，而大陸已經花了好幾年時間默默布局，現在已不是有沒有礦的問題！」包括採礦、供應鏈等，要建立稀土產業鏈得花很長的時間，稀土供應受影響之後，不只是美國，全世界產業供應都會受到影響。

蔡明忠指出，這兩年國際政經、地緣政治變遷非常巨大，帶來危機，也帶來轉機。危機方面，他認為，能源政策有太多偏重於非理性，變成政治化討論，缺乏社會專業討論共識，此外，過去大家認為減碳議題遙遠，減碳風氣沒有養成，但轉型的迫切性及需求，是台灣面臨的最大危機。

另一方面，也有轉機。蔡明忠說，台灣很堅韌，尤其企業界能在國際政經情勢這麼大的轉變下繼續強大和存活，應給予台灣企業界掌聲，不只高科技，傳統產業也一樣，調適的都很好，大家共同在這個小島上求生存、求新求變。

金管會日前提出的金融整併新政策，明確反對敵意併購。

蔡明忠回應，金管會最重視的是維持市場秩序，公開收購不等同於敵意併購，如果能說服金管會，公開收購能取得對方同意，金管會是不會禁止的。金管會的立場並非針對整併行為本身，而是著眼於是否會破壞金融秩序。