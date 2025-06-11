加薪比率24年新高 金融保險最高興

主計總處昨日公布企業二○二四年加薪情形，二○二四年有百分之三十三點九廠商為員工加薪，加薪比率創二○○一年、二十四年以來最高；有被調升經常性薪資的員工人數達百分之四十點二，創下二○一一年、十四年來最高。其中，金融及保險業高達百分之七十四點九都有加薪，比率居各行業之冠。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，今年已有百分之二十二點三廠商調薪，另有百分之十點二也表示會在年底前調薪，合計今年會調薪的廠商比率為百分之三十二點五。

譚文玲還提到，仍有百分之三十七點九的廠商尚未決定今年是否調薪，依往年經驗，未決定的廠商裡，有些會因營運情況優於預期而調薪，雖然下半年仍有美國關稅政策、新台幣匯率等不確定因素，但以目前強勁的出口看來，今年最終調薪的廠商比率，有機會超越去年。

各行業之中，以金融及保險業調薪比率百分之七十四點九最高，製造業、電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業都超過四成。如果以被調薪人數比率觀察，以電力及燃氣供應業百分之九十三點九最高，金融及保險業、礦業及土石採取業、製造業均逾五成，而營建工程業、不動產業則均不及二成五。

主計總處昨日也公布四月勞動供需市場相關指標，受惠於人工智慧ＡＩ需求強勁，及因應美國對等關稅的拉貨需求影響，四月製造業加班工時十七點八小時，年增一點六小時，為八年半新高，其中半導體所屬的電子零組件製造業四月加班工時二十七點九小時，年增三點四小時，更創近四十六年以來最高。

外界關心川普四月二日宣布對等關稅，是否會因製造業拉貨，推升加班工時繼續向上衝高？對此，譚文玲指出，當然希望持續下去，關稅造成需求端提早備貨是合理現象，現在就看關稅談判結果，九十天過後，若真變成高關稅，便會影響需求，下半年之後可能就不會像上半年這幾個月表現這麼好，倘若最後關稅並沒那麼高，影響需求端有限，也許變動就不至於太大。