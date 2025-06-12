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4月薪資成長 連13月超越通膨

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

行政院主計總處昨（11）日發布今年4月全體受僱員工經常性薪資47,807元、年增3.22%，剔除物價因素，4月實質經常性薪資平均43,727元、年增1.16%，是近五年最大增幅，且薪資成長速度連13個月超過通膨。

前四月實質經常性薪資平均43,519元，年增0.9%，為四年來最大增幅。累計總薪資平均數則增加3%，剔除物價後的每人每月實質總薪資增0.82%，是連兩年正成長。可見隨通膨降溫，受僱員工薪資成長超越通膨。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，工業及服務業平均經常性薪資是各行業的平均結果，前四月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業34,866元、其他服務業（如美容美髮及用品維修）36,553元、製造業45,484元，但當中的電子零組件製造業56,733元，專業科學及技術服務業57,903元、出版影音及資通訊業69,200元、金融及保險業71,260元，則為薪資較高行業。

觀察今年前四月行業別經常性薪資變動，各行業多較上年成長，其中批發及零售年增3.76%、營建工程業年增3.73%、製造業年增3.66%。

累計總薪資平均數，製造業因年終獎金及績效獎金發放較多，年增4.53%，其中電子零組件製造業增加5.86%。

主計總處昨日公布調查顯示，在出口強勁帶動下，今年加薪廠商比率可能還會再更高，有機會超越去年的33.9%，創2001年以來最高比率，今年有22.3%廠商已調薪，另有10.2%也表示會在年底前調薪，合計今年會調薪的廠商比率為32.5%。

製造業 薪資

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