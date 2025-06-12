產學界逾百人連署 籲強制議價加基金制打造新聞經濟

媒體議價制度立法公聽會登場前夕，台灣新聞產學界、專業團體與學生等逾百人串聯發起「拒絕平台剝削、搶救新聞產業」連署聲明，呼籲政府正視平台不當取利的結構性問題，推動制度改革，透過立法強制議價與設立新聞基金雙軌方式，為新聞與民主尋求出路。

立法院交通委員會預計明天舉行「我國媒體議價制度立法」公聽會。

台灣新聞傳播學界、業界、專業組織與學生展開大串聯，並在今天晚間發布新聞稿，根據台北市媒體服務代理商協會統計，2012至2023年，台灣數位廣告從新台幣116億元暴增到610億元，傳統媒體廣告從425億元重挫到210億元，媒體被平台挪用內容、傳統廣告收入驟降，被迫縮減新聞預算，導致記者薪資降低、工作負荷加重、報導品質惡化。

連署人指出，這不只是新聞產業的警訊，更是損害公眾知情權、侵蝕民主根基的制度危機。要求政府立即跟進各國行動，並且提出「議價加上基金」的雙軌突圍主張。

第一軌為立法強制議價。建立強制、公平、透明的議價制度，保障所有規模的媒體都能與平台協商內容使用費；若協商無共識，則由獨立仲裁機構介入裁決，保障新聞產製者獲得合理分潤，改善新聞工作者待遇，提升報導品質。

第二軌為設立新聞基金。以跨國平台廣告稅、企業稅捐、政府與民間資源籌措財源，由獨立委員會專責管理。基金用途包括支持深度調查報導、改善記者工作權益、協助小型及獨立媒體成長、促進地方與少數族群發聲，幫助媒體進行數位轉型與內容創新。

連署發起人涵蓋新聞傳播各領域代表，目前已有116名發起人，包括新聞傳播學界64名、新聞傳播業界22名、媒體產業公會與組織團體14名（含團體）、新聞傳播系所學會與學生組織16名（含組織）。業界與公會涵蓋雜誌公會，台視、民視、三立、鏡電視總經理，以及商業周刊、鏡週刊、上下游新聞市集、關鍵評論網、菱傳媒、太報等媒體主管。