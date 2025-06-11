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金管會出手 要救壽險業6月半年報

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會出手救壽險業半年報。金管會主委彭金隆11日邀21家壽險高層開會，做兩大拍板。圖／本報資料照片
金管會出手救壽險業半年報。金管會主委彭金隆11日邀21家壽險高層開會，做兩大拍板。圖／本報資料照片

金管會出手救壽險業半年報。金管會主委彭金隆11日邀21家壽險高層開會，做兩大拍板，一、拉高保單責準金利率一碼並適用第六回合生命表，將過去有效保單「溢提」準備金轉做外匯準備金，以抗匯率波動，二、業者需在7月10日前完成保單試算並向金管會核備，好趕上6月獲利自結數。

金管會將在6月底前發布函令，發布後即刻上路，以挽救業者半年報。壽險圈估算，每家壽險業估有數十億元，到數百億元準備金可「釋出」，有大量舊有終身壽險的大咖壽險受惠最大。

為避免有壽險業「高估」溢提的準備金，金管會要求各業者需以最保守的「逐單」去計算準備金，且轉列數（指轉入外匯準備金）需由簽證精算人員簽名負責，之後再提報董事會。

一家壽險業者說，鬆綁兩大準備金指標，並非所有保單都有「溢提數」可以釋出，轉列外匯準備金，有四類保單排除，包括投資型商品、自由分紅保單、年金險、及責任準備金高於4%的保單。

業者解釋，因2026年接軌ICS過渡措施中，已可對逾6%高利率保單拉高0.5個百分點的利率貼水，等於只剩責準率低於4%保單才可有溢提數。

至於調整適用的生命表，投資型商品、自由分紅保單與年金保險等三類商品也排除。

法人指出，金管會放寬責任準備金及死亡準備金提存規定，以增加壽險業外匯準備金餘額並可減少未來匯損衝擊，但股債波動不確定性仍高，將持續衝擊壽險股潛在獲利能力及可分配盈餘水準。

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