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美國商會憂台灣基載電力 經部：外界無須過度擔憂誤解

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部能源署11日表示，我國推動二次能源轉型，除發展多元再生能源，亦同步規劃新增燃氣機組扮演基載電力角色，外界無須對我國電力供應穩定產生過度擔憂與誤解。圖／本報系資料照片
經濟部能源署11日表示，我國推動二次能源轉型，除發展多元再生能源，亦同步規劃新增燃氣機組扮演基載電力角色，外界無須對我國電力供應穩定產生過度擔憂與誤解。圖／本報系資料照片

有關美國商會10日發布「2025 台灣白皮書」，提醒台灣政府應留意基載電力規劃，經濟部能源署11日表示，我國推動二次能源轉型，除發展多元再生能源，亦同步規劃新增燃氣機組扮演基載電力角色，外界無須對我國電力供應穩定產生過度擔憂與誤解。

能源署表示，政府每年定期檢討電力供需狀況，並妥善規劃整體電源開發計畫且依序推動。以今年為例，預計將有台電公司大潭電廠7號機、興達電廠新燃氣1、2號機及台中電廠新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩上線，大於核三電廠2號機95.1萬瓩。除低碳燃氣機組之外，政府也積極推動無碳再生能源，將可充分滿足AI、半導體產業等新增用電需求，確保穩定供電。

能源署也指出，為符合國際淨零排放趨勢，我國推動二次能源轉型，發展多元無碳再生能源，低碳燃氣機組除了扮演基載角色，並具備快速啟停能力配合再生能源發電特性，在需要的時間快速升降載來確保穩定用電，並可兼顧減碳減污。

能源署還提到，面對國際供應鏈對綠能要求的剛性需求及國內半導體對RE100綠電要求，台灣需要的是更多的綠電。透過二次能源轉型，拓展多元綠電來源，除了持續推動太陽光電、離岸風電等成熟綠能外，亦積極發展地熱、小水力等前瞻綠能及布局氫/氨能等新興能源技術，滿足產業綠電需求並同時規劃新增基載電力，才是目前最重要的國際發展趨勢。

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