獨／彭金隆親上火線召全體壽險開會 拍板提存利率最多加1碼採逐單計算

據了解，下午保險局召集業者的開會，由金管會主委彭金隆，親自出馬上陣主持，知情人士透露，會議召開二小時之後，作出四大結論，包括：1、攸關業者可減降責任準備金，轉增外匯責任準備金的責任準備金提存利率，最多加1碼，即0.25%；2、業者的保單不能用整包計算，而是要用逐單計算；3、業者必須在7月10日之前完成全部保單的計算，並且完成金管會的核備；4、業者准把目前尚未適用第六回合生命表的保單，諸如第三、第四回合的，改用第六回合生命表。

該會議由彭金隆親自主持，超過20家壽險公司全部參與，參與層級至少是總經理以上，有些公司更是董事長、副董事長親自參與，顯見該會的重要性。

據了解，在會中，彭金隆已明確亮出金管會原則，就是要採取每張保單「逐單計算」，因此，很多業者迄今尚未完成金管會因應措施之後的責任準備金可輕省的數字金額。

對此金管會已開出時限：「希望申請核備以前，業者就要把初估的數字算出來！」目標則是希望在6月底之前，每家公司都可走完公司自己的內部程序，然後再拿給保險局作核備，目標是最晚在7月10日之前要能夠完成核備，以趕上六月底的自結獲利發布。

金管會擬透過每單的預定提存利率，及死亡率調整，來重新試算新的法定準備金，業界估算，落差最少從1元、5元，甚至會到10元，舉例來說，過去每張保單若要提存100元，在金管會的新制之後，就會降為95元，甚至90元，而且，倘若是很久以前的高利保單，影響數就很大，但倘若是去年才發行的，則影響有限，甚至沒有影響。

所謂的第六回合生命表，各年紀的死亡率經驗值為各回合生命表中最低，因此若能適用第六回合生命表，自然能幫業者的準備金提存「減壓」。

雖然金管會以7月10日為期，要求業者須在此之前完成核備，但也有業者會中表達意見。業者指出，7月10日發布的是6月獲利的自結數，但金管會最在意的則是涉及RBC能否達標，接著能否完成新制接軌的「半年報」，而半年報發布的時間是最晚8月底，倘若是為了半年報，不見得要趕在7月10日，8月底亦可，因此金管會會否寬延至8月底，亦有待觀察。