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股匯雙漲 新台幣終結連3貶收29.92元

中央社／ 台北11日電
美國和大陸代表團經過2天密集磋商，透露已就貿易架構達成共識，市場正面解讀，台股大漲，新台幣連帶走升。圖／聯合報系資料照片
美國和大陸代表團經過2天密集磋商，透露已就貿易架構達成共識，市場正面解讀，台股大漲，新台幣連帶走升。圖／聯合報系資料照片

美國和大陸代表團經過2天密集磋商，透露已就貿易架構達成共識，市場正面解讀，台股大漲，新台幣連帶走升，新台幣兌美元今天收盤收29.92元，升3.5分，終結連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額為15.445億美元。

台積電勁揚，航運股和中小型股助攻，金融翻紅，台股今天震盪走升，終場上漲227.96點，漲幅1.02%，收在今天最高點22470.1點，成交值新台幣3951.68億元。三大法人同步買超，合計買超146.23億元。

外匯交易員表示，外資匯入帶動新台幣走升，加上出口商也拋匯，因此後來央行也有進場調節，帶動升幅有所收斂；新台幣兌美元今天開盤價為29.93元，最高29.88元、最低29.95元，最後收29.92元。

外匯交易員表示，台灣5月出口亮眼，出口商手上仍有不少美元，不過，因為下週是超級央行週，預料短期新台幣呈現盤整格局。

根據央行統計，美元指數今天走貶0.12%，新台幣升0.12%，新加坡幣走揚0.1%，人民幣小升0.01%，日圓貶0.27%，韓元重貶0.52%。

新台幣 央行 外匯

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