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美國關稅拉貨潮 前4月電子零組件業「加班工時創新高」

中央社／ 台北11日電

美國總統川普關稅政策帶動廠商拉貨潮，推升加班工時主計總處表示，今年前4月製造業加班工時達16.7小時，創近14年同期最高，其中累計今年前4月電子零組件製造業的加班工時達26.5小時，寫下民國69年有統計以來新高紀錄。

主計總處統計，4月全體受僱員工加班工時平均為8.9小時，年增0.4小時；1至4月加班工時平均為8.6小時，同樣年增0.4小時，前4月的加班工時寫下近14年以來同期最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，受美國對等關稅的影響，廠商拉貨潮挹注生產和出口，因此帶動加班工時成長，今年4月製造業加班為17.8小時，為8年半以來新高紀錄，年增1.6小時；今年前4月製造業加班工時16.7小時，創近14年同期最高。

進一步觀察中分類行業，今年4月電子零組件製造業加班27.9小時，為民國69年6月以來最高加班時數，也是將近46年新高紀錄，年增3.4小時。累計今年前4月電子零組件的加班工時達26.5小時，寫下民國69年有統計以來最高紀錄。

譚文玲表示，4月工業服務業加班費為新台幣2423元，創歷年同期新高，也是自去年11月統計，半年以來的最佳表現。

電子零組件 關稅 美國 拉貨 工時 加班 主計總處

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