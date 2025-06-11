美中順利談判！台積電營收亮眼 006208創波段新高

美商務部長對於美中談判表示非常順利，美股四大指數持續上漲，道瓊上漲0.25%、那斯達克上漲0.25%、S&P500上漲0.55%、費半上漲2.06%，帶動台股11日漲勢，加上台積電（2330）營收亮眼，股價跳空至1065元，帶動高含「積」量、市值型、半導體主題的ETF表現一馬當先，其中，富邦台50（006208）市價上漲0.95%或1.05元，收上111.7元，創下3月以來新高。

美中談判順利進行下，台股直接突破年線，今日上漲1.02%或227點，收上22470點，且權值類股多為上漲，盤面領漲重心的台積電5月營收合併營收約為新台幣3,205.16億元，較上月減少了8.3%，較去年同期增加了39.6%，但仍為歷年同期新高以及單月歷史次高，符合市場預期；累計前五月合併營收約為新台幣1.5兆元，較去年同期增加了42.6%，為歷年同期新高。

針對近期盤勢，富邦投信分析指出，主計總處5日公布5月消費者物價指數（CPI）年增率為1.55%，創下4年2個月以來新低。核心CPI為1.61%，連續14個月都小於2%，顯示整體物價走勢依然穩定。5月下旬台股呈現高檔震盪格局，但隨著美國勞動市場展現韌性，失業率並未上揚，振奮市場信心，標普500指數成功收復6,000點位，台股近期也同步站回22,000大關。

展望後市，6月台積電召開股東會，董事長魏哲家表示先進技術持續領先，公司營運穩健，未來展望相當樂觀，而追蹤臺灣50指數的富邦台50持有台積電約58.19%，建議可增加配置，掌握台積電的上漲潛力。

臺灣50指數在本季度的調整中，新增台光電、刪除欣興，台光電受惠於主要雲端服務業者加大AI資本支出，由GPU轉向ASIC需求變化而成長快速，台光電在第三季訂單動能穩健，預計下半年仍將維持強勁成長動能。法人分析，本次調整也展現台灣近年成為AI供應鏈重鎮的變化。相關成分股納入及刪除之變動將自6月20日交易結束後生效（亦即自6月23日起生效）。

此外，同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50因進行分割作業，6月11日至6月17日將暫停交易，6月18日恢復交易，原本持有0050的投資人，在一拆四比例下，持有股數將乘四倍，最少持有250股就會轉為一張，未來可進行整張交易，或用分割後較低價格補足剩餘零股至整張，增加交易彈性。