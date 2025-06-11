國發基金「投資績效不佳」 專家憂：主權基金會有問題

誰來管理主權基金？今天在一場主權基金研討會上，政大金融系兼任教授殷乃平指出，現在主權基金幾乎已定案，要由國發基金來主事，但目前政府基金操作績效都不彰，例如，勞動基金4月虧1348億元，此外，台灣主權基金的規模，國外銀行是否願意提供保管銀行的服務，是否看得上眼？也是問題。

殷乃平對財源也首度指出，其實郵政儲金不失為可運用的財源，但重點在於「能否保本」的安全性問題。殷乃平對於管理者的操守也指出，新加坡淡馬錫公司要是貪污，是重刑，但倘若台灣貪污的話，或是少數人把持這些錢放口袋，政府能否處理，也是一大問題。

台大經濟系名譽教授林建甫則建議，現在朝野對立嚴重，但他建議若要設立主權基金的話，應該要納入「國安基金」的機制，亦即，讓各政黨推派代表加入決策，求取共識，否則主權基金一定難以運作。

殷乃平也指出，央行要能妥善運用外匯存底，沒有主權基金也沒關係，但現在央行投資績效不怎麼樣，而且央行投資過於集中在美債，因此不如拿出來供作主權基金的財源。提到政府舉債，殷乃平指出，若由政府舉債，只能賣給銀行，這等於向銀行借錢，但能向銀行借錢多少？這也是很大的問題。

但對於發債的可行性，許嘉棟則持不同看法。他認為，新台幣的資金來源不會有問題，他相信財政部若發公債，應該很搶手，因為游資太氾濫，讓銀行、金融機構買，一點問題都沒有。

前金管會主委王儷玲則認為，可以用外匯存底支應之外，她認為政府退休基金仍可比照挪威主權基金，作為主權基金的「儲備基金」。

中華經濟研究院諮詢委員楊雅惠指出，可由金管會來監督主權基金的運作是否合法合規，但是否賺錢，這就不是由金管會來管理。她建議，在政府機關裡，現在已有類似主權基金的單位，就是國發基金，所以先檢討國發基金，倘若真的不行，再成立新的單位管理。

政大財政系主任陳國樑則對舉債財源指出，用自償性的預算則可排除掉，另外，也可用特別條例排除掉一年舉債4500億元的限制，但真正的問題在於孳息，2000億元已接近經濟基本建設的錢，若財源籌措回到外匯存底，由財政部發行特別美元公債，用以直接向央行換外匯存底，到期要換時，很簡單就是發行新的公債，再向央行換債，如此就可解決問題，也可解決，央行一直強調的「不能無償」問題。倘若是發「無息公債」部分，就可不用擔心孳息帶來的財務負擔。但前央行副總裁許嘉棟認為，財政部發無息公債，這個央行絕對不接受。