台灣成立主權基金恐淪政治工具？前央行副總裁：可用央行外匯存底

台灣成立主權基金，資金是否作政治挪用，成為在今日一場主權基金的閉門研討會上，與會的學者專家一致矚目的焦點。對此前央行副總裁、也曾任財政部長許嘉棟指出，台灣成立主權基金，如何免除政治干預、避免私相授受、成為各方營私逐利的「肥羊」，或政黨鬥爭的場域，是台灣成立主權基金在當前政治生態之下最難處理的問題，他也強調，成立主權基金之前，有制定專法的必要，來把這些疑慮解決。

曾任立委的政大金融系兼任教授李桐豪指出，政府在成立主權基金之前，應先釋疑，不要讓外界有主權基金是拿來作政治外交，未符合專業投資導向的疑慮。

他舉例，先前包括國發基金投資如興、台杉，都因為不同的政治目的而對外投資，包括為了外交去投資東歐基金，包括投資立陶宛等國也引發外界質疑；他進而指出，包括現在總統府秘書長潘孟安正在阿拉斯加參加永續能源會議，潘孟安表示，台灣願與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能、與供應鏈安全的全球布局，李桐豪舉例，這就令人關心未來主權基金會否配合作這些投資？尤其先前3月20日中油宣布參與投資年產2千萬噸的阿拉斯加LNG計畫，其產能投資金額是其他國家計畫的2倍以上，這些都令人憂心未來主權基金的投資標的選擇，政府應保證未來主權基金管理沒有政治干預。

與會者包括許嘉棟、過去曾任行政院政務委員薛琦、以及現任國票金董事長的台大商研所教授魏啟林都認為，現在的央行外匯存底，其實可以用來作為主權基金的財源，但不是用無償的方式。

許嘉棟認為，主權基金最好的財源是財政部發行特別公債，應免納入政府舉債上限範圍。至於向央行取得外匯的作法，許嘉棟認為，應有配套措施，亦即，央行要視資金供狀況進行公開市場操作，適度釋出資金；他進而分析，若因此貨幣供給減少，可紓解國內資金過剩現象，緩和股市與房市的投機熱潮，但若資金陷於緊縮，央行仍要透過公開市場操作來釋出資金。

魏啟林則指出，只要把其中2千億匡出來，再委外管理，這就稱作「類主權基金」，其實現在就可以作，只是看央行要不要而已，因為央行較為穩健保守，包括央行現在不會去投資股票。

薛琦指出，央行現在的外匯存底其實過多，的確可以挪一部分來作主權基金投資，但重點是，倘若央行去投資主權基金的結果，反而不如現在去投資公債的收益，就說不過去，話鋒一轉，他也批評國發基金的投資績效，認為主權基金的投資績效絕不能和國發基金一樣。薛琦也特別指出，主權基金應限投資海外金融資產。

魏啟林則認為，主權基金應可投資台灣具有競爭力的產業。魏啟林指出，賴總統提出主權基金，現在要討論的重點仍回歸到主權基金的本質，亦其獲利性，因為其畢竟是「財務基金」，主要在於投資金融資產，而且是長期投資的，而未來配合投資在台灣具有競爭力的產業。

魏啟林也認為，成立主權基金應可用外匯存底購買中央政府美元特別公債，來設立主權基金，一方面可減少美國最在意的台灣對美國大量順差問題，減輕外銷廠商壓力，如此，也可取之於廠商，用之於外銷廠商，也以此減緩廠商們面臨的強大對等關稅壓力。他也建議，可由央行或國發基金，一起來成立主權基金的「監督小組」。

台大經濟系名譽教授林建甫則建議，現在朝野對立嚴重，但他建議若要設立主權基金的話，應該要納入「國安基金」的機制，亦即，讓各政黨推派代表加入決策，求取共識，否則主權基金一定難以運作。