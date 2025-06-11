工研院攜手產官研 提升儲能產業發展與商機　助業者搶攻兆元電力商機

工研院攜手台灣電力與能源工程協會今（11）日舉辦「科技儲能與系統韌性應用研討會」，邀請經濟部能源署、台電、永豐餘子公司永餘智能、安瑟樂威等專家，共同分享儲能產業前景以及實際成功案例，期盼鼓勵更多跨域產業共同投入，建構完善儲能產業鏈，強化電網韌性並搶攻國際儲能市場商機。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，如何兼顧穩定供電與減碳趨勢，已成臺灣能源轉型的關鍵，唯有供給與需求兩端攜手合作，建立具韌性的能源策略，才能因應未來挑戰。可借鏡國際作法，導入整合資源規劃分析，通盤考量電力供需雙方資源後，以理性方式找出成本最小、效益最佳的電力使用組合，避免資源浪費與過度投資。從電力需求端來說，從提升能源效率、智慧用電著手，同樣能為供電穩定貢獻心力；而供給端方面，除了布建再生能源設施外，儲能系統同樣不可或缺，因為再生能源跟儲能就如同舞伴般相輔相成，能夠有效解決再生能源間歇特性，平衡用電高低峰，有助電網穩定與能源永續。本次研討會匯集台電及產業界分享儲能案例，希望促使更多業者投入儲能領域，助電力穩定又有韌性。

台電總經理王耀庭表示，電力電網為臺灣最重要的共同資產，將持續投資並強化其韌性，面對產業與民生對電力穩定的期盼，台電公司積極落實二次能源轉型政策，推動以需就供、多元綠能、深度節能、先進儲能系統等策略。目前台電已於桃園、台南、高雄等地建置大型電網級儲能系統，同時透過2021年上路的電力交易平台，讓民間儲能系統可參與多元電力商品，提升電網韌性也創造新商機；此外，目前正在推動的科技儲能政策鼓勵用戶端設置儲能，台電重新設計時間電價費率，拉高尖離峰價差，提供業者足夠設置誘因。這次研討會是很好機會能夠跟產業分享與交流，台電希望與產業界一起幫助臺灣能源轉型升級。

本次研討會特別邀請經濟部能源署副署長吳志偉、台電副總經理吳進忠、安瑟樂威執行長鄭智文、永餘智能總經理陳貽評，分別以「儲能推動政策」、「系統韌性之評估與強化」、「儲能多元應用機制探討」、「儲能系統於工業應用之實績」為題進行專題演講。

吳志偉指出，現階段我國發電端及電網端儲能皆已穩定發展，同時電網端儲能也已達2025年1000MW（百萬瓦）目標；經濟部未來將以「科技儲能」作為用戶端儲能推動重點，科技儲能是以鼓勵產業用戶導入表後儲能系統，以進行電力系統尖離峰期間的電力移轉，業者同時也可透過表後儲能去進行用電管理，改善用電品質。

吳進忠於演講時表示，台電在強化電網韌性與穩定性有完善規劃，在備轉容量方面，台電與經濟部合作調整供電燈號分級制度，提升資訊透明度並提供具體節電建議；因應再生能源增加，台電與工研院合作研究儲能提供虛擬慣量的技術條件，驗證儲能可依設計規格作動，讓儲能可以執行ROCOF量測，並進行實際反應輸出功率，提供系統虛擬慣量與調頻。

鄭智文表示，臺灣儲能應用分為「表前」、「表後」兩種，表前是指安裝在發電廠或電網端，因市場設計目前多由台電自行建置或利用；表後儲能則是安裝在用戶端，如企業廠辦等。其中，「表後儲能」在臺灣除了能透過台電的電力交易平台進行銷售，行有餘力還可以進入工廠，未來性可期，企業來說，投資表後儲能建立能源護城河，確保用電穩定與安全。

陳貽評表示，目前國內儲能系統於工業場域已有不少應用成果，以永豐餘為例，目前已建置全臺首座汽電共生結合表後儲能系統，整合創能、儲能、用能與調能來優化廠區能源使用效率；並於永豐餘自家造紙工廠內建造工業微電網儲能系統，結合廠內再生能源與多元發電機組，進行最佳化能源調度與應用，有效降低營運成本。

針對全球淨零排放趨勢需求，工研院已擘劃的「2035技術策略與藍圖」，將智慧電網、儲能的技術與相關人才培育，納入「永續環境」領域中，搶先布局未來競爭力。