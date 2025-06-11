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Uber Eats服務下週上路？好市多：遵循美國總部指示

中央社／ 台北11日電

美式賣場好市多傳出下週將推動Uber Eats外送服務，且官網一度放上外送服務欄。對此台灣好市多表示，美國好市多財報指出，下半年預計將Uber Eats合作擴大到英國以及台灣、日本、韓國等地，推行時間將遵循美國總部指示，屆時再公布詳細資訊。

媒體報導，台灣好市多即將引進Uber Eats送貨，預計在下周正式上路，適逢618購物節，希望創造更多購物商機。另也有民眾發現，好市多官網一度出現「Uber Delivery」服務頁面。

台灣好市多表示，根據美國好市多財報，目前美國約有17州地區的Costco與Uber Eats合作外送生活雜貨，今年下半年將會把與Uber Eats的合作擴大到英國以及台灣、日本、韓國等地市場。

台灣好市多表示，與Uber Eats的合作遵循美國總部指示，若有進一步的推行時間，將會主動告知。

據了解，根據美國做法，在Uber Eats訂購好市多會員跟非會員會有不同的收費。至於有關開放如何認證會員及上路時間，台灣好市多屆時會再公布詳細的資訊。

美國 好市多 Uber

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