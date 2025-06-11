貝萊德發布第2季《全球股票市場展望》：AI 投資領域 亞洲多元綻放

貝萊德投信（BlackRock）發布最新第2季《全球股票市場展望》中，以「AI 投資領域 亞洲多元綻放」為主題，指出亞洲科技龍頭與人才資本正加速AI技術應用，其AI生態系統包括半導體與硬體等AI基礎建設、生成式AI技術與終端應用等軟體技術，皆拓展了多元的潛在投資機會。區域市場如韓國、台灣、H股與A股具備產業與貨幣多元化特性，亦凸顯了主動投資的策略優勢。貝萊德認為，投資人應以全球視野擁抱亞洲AI投資主題，將能受惠於其市場廣度、流動性以及產業與貨幣多元化潛力。

貝萊德亞太區主動投資策略部主管暨新興市場股票投資總監貝琳達 （ Belinda Boa ）指出，人工智慧（ AI ）正以驚人的速度發展，建構與應用之間的界線逐漸模糊，也顛覆大眾原本以為需要多年時間才能快速提高生產力的預期。相信亞洲的科技龍頭與人才資本正在加速AI技術的應用，並在這過程中拓展潛在的投資機會。

對於希望仰賴AI的長期發展趨勢來因應短期政策不確定性的投資者來說，發現亞洲強大的AI生態系統在單一主題中提供多樣化的潛力。AI基礎建設如半導體與硬體，與實際應用層面和表現形式之間的相關性差異極大，而後者受關稅相關問題的影響較小。

此外，產業結構的轉變，市場和貨幣多元化 – 韓國、台灣、H股和A股也蘊含投資機會。這種多元化機會和績效差異凸顯主動投資的優勢。

硬體方面，亞洲的晶片製造商、伺服器與儲存設備供應商，以及相關材料與製程供應商，正在攜手推進AI基礎建設的設置。

軟體方面，從事生成式AI技術（例如自然語言處理、大型語言模型、電腦視覺）與終端應用（例如聊天機器人、影音/遊戲引擎、虛擬人/助理）的企業正在加快應用速度。此外，擁有與現實世界互動技術的公司（例如自動駕駛、類人型機器人）的公司也是如此。

中國大陸經濟前景未明。中美關稅仍是值得關注的焦點。此外，中國大陸的房地產業需要進一步修復，大眾的消費力疲弱，加上人口高齡化速度加快，地緣政治和經濟緊張局勢加劇，使得財政改革持續不堪重負。儘管以上種種因素不利於短期股市表現，但AI仍是長遠的投資主題。

DeepSeek的大型語言模型推動關於AI的討論，強調技術和資本運用的效率。然而朝向通用AI仍需要多年的大規模投資。短期內，中國大陸AI賦能的科技企業有潛力以一般貨幣和財政政策無法達到的方式，刺激消費者和企業需求。其中有三個原因：

首先，這些企業，尤其是網路電商龍頭，掌握大眾的消費需求。其次，大陸的企業和消費者採用新技術的意願較高。第三，地緣政治與全球貿易情勢緊張，迫使政策制定者將重點放在國內成長動能，而民營企業似乎正處於有利位置。

分析指出，在加徵關稅前，具備雲端服務的中國大陸網路電商巨頭，其股價的上漲有充分的基本面支撐。雖然看到市場氛圍偏向樂觀，但考量中國大陸經濟形勢不斷演變和地緣政治因素的影響，採取謹慎且具選擇性的投資策略仍為明智之舉。

隨著推廣AI的方式變得更簡單和便宜，以及更有效率地運用運算能力，將現有硬體的功能發揮到極致。亞洲地區正積極迎接AI改革，包括從大型基礎建設到應用程式和自動化採用。日本已經率先利用科技解決人口高齡化和勞動力短缺等社會課題。

自ChatGPT於 2022 年底問世以來，整體AI投資機會的相關性在亞洲內部差異很大。美國NASDAQ 100中的相關企業走勢也顯示出差異。根據貝萊德統計，硬體和半導體的相關性為64%，應用和實體AI的相關性約為38%。相信對於著眼AI長期發展潛力的投資人來說，採用全球視野布局AI主題，將可以受惠於亞洲市場充分的廣度、流動性以及產業與貨幣多元化的潛力。