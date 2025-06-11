誠新綠能積欠10億工程款 ？公司出面闢謠已和協力廠達成安排付款

針對近日媒體報導誠新綠能積欠逾10億元工程款項等爭議，因誠新綠能是台積電綠電重要供應成員之一，為避免滾雪球效應，誠新綠能今日特別發布聲明澄清公司已與協力廠商所組成的「自救會」進行面對面溝通，就各方關切事項充分說明並達成初步共識，也設立服務專線與專責窗口處理後續協調與安排付款事宜。誠新綠能強調，絕無惡意欠款等情事。

誠新綠電澄清全文如下：

•本公司近期因應政府法規調整，對漁電共生專案之工程設計及工序進行調整，導致部分請款節點與原先預期時間有所落差，進而影響部分款項撥付時程。對此本公司已與協力廠商所組成之「自救會」進行面對面溝通，就各方關切事項充分說明並達成初步共識，亦設立服務專線與專責窗口處理後續協調與排款事宜。本公司強調，已持續安排付款，絕無惡意積欠之情事。此外，目前本公司承攬之各漁電共生案場工程皆持續進行中，並未發生停工情形。

•部分報導提及本公司股東內容，其所述資訊與事實不符，本公司股東結構中並未有任何壽險公司。

•本公司所承攬之漁電共生案場，皆與具備深厚水產養殖背景與實務經驗之養殖團隊合作，包括平均年資十年以上之相關領域專業人員與平均養殖經驗逾30年的在地養殖戶。本公司全程依循政府相關法規辦理案場設計與營運，未來亦將持續精進作業流程與合作機制，確保各案場兼顧再生能源發電效益與在地漁業產業的永續發展，落實真正「漁電共生」之目標與精神。