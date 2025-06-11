AI 基本法朝野意見分歧 草案保留擇日再審

我國AI基本法草案11日於教育及文化委員會、交通委員會今日聯席審查，會中數發部長黃彥男表示，由於國際局勢瞬息萬變，而AI技術本身的變化也很快，他認為，現在制定AI基本法的時機是否太早，這是值得討論的。今日審查結果最終因三黨意見分歧，最終決議全案保留擇日再審。

黃彥男指出，先前AI基本法的公聽會，以及搜集各方意見後發現，各界意見仍有相當大的分歧，因此現階段仍是處於凝聚共識的階段。此外，國際局勢變化仍大，最近因為美國川普總統上任後，對前總統拜登鎖定的AI政策做了很大的改變，也因為如此，歐盟、英國也決定延後AI監管的法案。數發部還在觀察目前國際發展趨勢。

國科會主委吳誠文則表示，國科會自從去年把 AI基本法草擬版本送到行政院至今，都沒有停下腳步，一直在蒐集各方意見。政院也在衡量如何兼顧產業發展創新需求以及民眾人權保護的相關議題。在 AI 的發展上，美國絕對不願意被任何其他國家超越，因為 AI 各種原始科學研究以及產業發展，都是從美國開始，再蔓延到全世界。

吳誠文提到，如今除美中之外，其他國家都意識到，AI 進展非常快速。因此，對於相關法律制定必須更謹慎因應，以免對 AI 創新產業的發展會受到影響，同時要兼顧到人權的保障，所以這個議題相當複雜。

黃彥男也提到，現在的AI技術真的變化太快，從以前的辨識型AI到後來的生成式AI，接下來可能會有代理AI，對這些不同的AI，監管的方式都不同。他認為，AI的技術還在變化，現在制定這個法案會不會太早，這是需要討論的。

隨後在進入委員發表意見及逐條審查時，多數委員認為，AI基本法相當重要這是大家共識並認同，但對於各委員所提出的多項版本，則有持有不同意見，民進黨委員就有提出，應該要等院版提出後再一併討論，提議是否要先保留後續再審；國民黨立委則認為AI時代已經到來，基本法勢在必行，且國外也都早已提出版本，因此應該要加速推動。

不過在進入逐條審查過程中就發現，AI基本法中有太多意見分歧，單就前兩條定義就無法取得共識，後續的細部審查也都無法做出決斷，因此在經過一整個上午的討論後，最終三黨立委決議全案先行保留擇期再審。