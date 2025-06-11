台中塑膠射出大廠逾10億元擴建新廠 市府助解決缺工難題

台中市經濟發展局今指出，位在潭子的塑膠射出大廠「康揚企業」將斥資超過10億元擴建新廠，為解決缺工議題上，經發局配合勞動部政策，協助認定該企業為「民間重大經建工程」，加速審查流程，使其能依程序向中央申請外籍營造工，確保工程進度穩健推進，並預期可同步帶動50個在地就業機會。

經濟發展局長張峯源為此特別率隊實地走訪康揚企業潭子廠區，並與董事長謝淑麗、總經理康自強座談，了解未來營運規畫與擴廠進程。經發局至今也累計協助13家企業順利申請逾500名外籍營造工，解決企業缺工問題。

康自強說，公司長期為Apple、Magna、HP、Delta、Foxconn、Asus、APC、Dell等國際知名品牌，提供客製化電子電腦塑膠零件，涵蓋設計、模具開發、射出成型到包裝出貨，具備高度製造韌性與供應鏈整合實力，至今已成功開發超過萬種產品，並在台中潭子、中國蘇州、泰國與越南皆設有廠區，隨著市場需求持續攀升。

他說，因為原有產線已難以滿足未來營運規模，因此將斥資超過10億元於潭子區興龍段擴建新廠，導入先進自動化設備、重整產線動線，全面提升生產效能，預計創造50個以上在地就業機會。也將以「環保永續、智慧高效」為核心理念，打造節能減碳、友善環境的現代化智慧綠色工廠，實踐企業社會責任與永續發展承諾。

張峯源說，為協助企業順利推動擴廠計畫，市府主動提供行政協助與專案輔導，協助康揚在合法程序、資源媒合等方面順利銜接，提升整體開發效率，同時解決缺工問題。