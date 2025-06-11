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周行一：關稅戰嚴重傷害美國軟實力 Fed降息空間不大

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

2025富邦永續大未來論壇11日在臺灣大學法律學院霖澤館舉行。政治大學前校長/名譽教授周行一表示，美國製造業不可能回到過去，美國長期是價值的領導者，如自由民主和人權，但在俄烏戰爭和以巴後，吸引力衰退，這些是美國的軟實力；而現在川普力倡的關稅戰，美國軟實力正在快速消失中。周行一也認為，Fed今年降息空間不大；而台灣政府面對川普關稅戰的談判策略應該是「能拖就拖」。

周行一認為，川普政府透過增加關稅來提高政府收入，並試圖迫使其他國家在美國投資，增加工作機會，以應對美國持續惡化的財政狀況。然而，經濟學家普遍認為此舉無法持續，預計將虎頭蛇尾，今年年中後難以加速，並可能導致通貨膨脹和高利率。此外，關稅政策有害於美國企業的海外運營和服務輸出，且與美國過去成功的關鍵「自由貿易和全球化」背道而馳。

周行一指出，美國對中國的貿易政策將在年底前從關稅轉向限制中國獲取高科技產品和人才，包括壓抑科技進口、限制資金投資中國、減少中國在高科技領域的投入，並限制其他國家購買中國產品（例如華為AI晶片）。美國也將有高度誘因利用臺灣來牽制中國的國際地緣政治。然而，中國企業將與大量國家聯盟，資金無國界，且中國將限制美國所需的商品（如稀土），並加速替代美商在中國的商品導入。

周行一認為，川普卸任後，美國將回歸與中國在貿易與市場開放上的競爭，而非關閉市場，因為中國的全球影響力正在增加。

關稅 美國

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