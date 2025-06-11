製造業第1季固定資產增購 成長82%

經濟部昨日發布今年第一季製造業國內投資及營運概況統計。今年第一季製造業國內固定資產增購（不含土地）六千○九十九億元，季減百分之十二點四，年增百分之八十二點三，主因新興科技應用持續推展，帶動半導體廠及相關供應鏈積極擴增產能，加上企業順應環保減碳及產業智慧化趨勢，增加環保設備及製程優化相關投資所致。

經濟部並指出，受惠人工智慧應用、高效能運算與雲端資料服務需求持續暢旺，推升資訊電子產業營收表現，二○二五年第一季製造業營業收入（含海外生產之收入）八兆一千五百三十四億元，季減百分之七點六，年增百分之十點六。

製造業國內固定資產增購若按固定資產產型態分，經濟部指出，第一季以機械及雜項設備增購占百分之七十八點三最多，年增百分之九十六點五；其次為房屋及營建工程占百分之二十一點三，年增百分之四十六。

在各業方面，經濟部指出，電子零組件業今年第一季固定資產增購四五三八億元，占製造業之百分之七十四點四居各業之冠，年增百分之一四三點三，主因為人工智慧與高效能運算之強勁需求，半導體業者持續推進先進製程及擴充高階封測產能，加以上年同期基數偏低所致。

今年第一季電腦電子產品及光學製品業固定資產增購一百四十九億元，年增百分之三十四，主因ＡＩ應用帶動雲端資料服務需求持續成長，激勵相關供應鏈業者擴建產能及增加研發設備支出。