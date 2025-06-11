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台灣美國商會示警供電疑慮 不利AI、半導體

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

台灣美國商會2025年白皮書指出，台灣隨著核能逐步除役，加上配合減碳逐步降低燃煤發電，基載電力供應正面臨結構性挑戰，缺乏新增基載電力具體規劃，進一步加劇未來供電穩定性疑慮，對半導體、AI等關鍵產業構成更高風險。

台灣美國商會理事長Dan Silver表示，台灣擁有AI、半導體、量子電腦等產業聚落，這些產業的發展仰賴電力，台灣應花更多心思在穩定供電、確保電價透明且穩定，才有助新興產業在台灣深耕，而這也是吸引外資擴大在台布局的關鍵前提。

核三廠2號機於5月17日除役，台灣邁入非核家園，立法院近期也通過2028年無煤中火決議，能源議題備受關注。

白皮書指出，台灣目前缺乏新增基載電力具體規劃，加上全球燃料供應受干擾，影響燃氣發電發展，台電與民間開發商多項專案亦屢次延宕，加劇未來供電穩定性疑慮，對半導體、AI等關鍵產業構成更高風險。

Dan Silver指出，商會今年初進行的商業景氣調查中發現，商會成員認為未來一到三年，台灣政府最優先要解決的就是能源議題，這是過去未曾有的情況，台灣應導入新興科技讓電力供應跟上腳步，也要以開放態度看待各種能源選項。Dan Silver更直言，未來企業對乾淨能源需求將提高，但台灣推動乾淨能源過於緩慢。

媒體詢問產業是否偏好哪種能源發電？台灣美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，不聚焦特定能源，但希望台灣能有穩定、可預測的電力供應。

美國商會 半導體 供電

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美國商會2025台灣白皮書：半導體、AI關鍵產業面臨供電不足風險

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