美商會談關稅 為台抱不平…籲華府調整相關政策

台灣美國商會昨（10）日發表「2025年台灣白皮書」，明確表達美國對台所施加的新關稅，對台灣不公平，呼籲美國調整關稅政策，另喊話華府加速通過避免雙重課稅法案，並鼓勵恢復美國內閣級官員訪台，推動雙邊貿易、能源等領域合作。

美國商會每年發布台灣白皮書，向台灣政府提出建言，涵蓋經貿、能源、產業、人力資源等內容，商會指出，2024年白皮書中所列97項議題中，目前已有九項獲得完全解決，約有一半仍在觀察中。

國發會往年皆會透過新聞稿回應美國商會白皮書，但昨日罕見未針對白皮書內容提出任何回應。

美國總統川普上任以來，頻頻揮動關稅大刀，值此關稅談判關鍵時刻，美國商會昨日表態，美國針對台灣所施加的新關稅與擬議關稅措施，不但對台灣這個可信賴的民主夥伴不公平，也提高美國企業與消費者成本，並傳遞出與強化台美關係相互矛盾的訊號。

美國商會呼籲美國調整關稅政策，與其提升產業競爭力和鞏固經濟夥伴關係的戰略目標一致。

美國商會還提到，在地緣政治風險升高與全球經濟版圖重組下，台灣有機會強化在全球供應鏈中的關鍵角色，並在戰略性產業中發揮領導地位。

在推動避免雙重課稅方面，台灣美國商會理事長Dan Silver表示，避免雙重課稅法案已獲民主黨、共和黨兩黨支持，呼籲華府儘速完成立法程序。

商會白皮書亦顯示，對台積電供應鏈逾千家中小企業而言，雙重課稅是投資美國的重大障礙，若缺乏相關法案，將持續影響台灣企業在美投資，尤其是希望擴大在美布局的半導體供應鏈廠商。

美國商會白皮書在「建言華府」當中指出，台灣對美國經濟與戰略投資的貢獻日益擴大，是美國最值得信賴且表現優異的夥伴之一，在維護印太地區和平穩定上扮演不可或缺的角色。

商會呼籲美國政府持續對台灣國防提供跨黨派支持，確保已核准軍售案的即時交付，並促進台灣企業更深入參與美國國防供應鏈。此外商會也鼓勵恢復美國內閣級官員訪台，以推動雙邊在貿易、能源、醫療等領域實質合作。

商會也呼籲美國支持台灣參與國際組織，包括世界衛生大會、國際民航組織等，台灣被排除在外不僅妨礙全球合作，也對2,300萬台灣人民的健康與安全帶來不必要風險。

商會強調，政府應與產業界建立更頻繁的對話機制，以消除投資障礙。商會也重申其作為值得信賴合作夥伴的承諾，亦將持續分享國際標竿經驗與務實建議，協助台灣強化經濟基礎、保障民眾福祉，在日益不可預測的環境中維持全球競爭力。